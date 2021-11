Ähnliches gelte für die europäischen Unternehmen, wenngleich auf etwas niedrigerem Niveau. Besonders würden globale Technologieunternehmen hervorstechen, die ihre Margen sogar auf neue Allzeit-Hochs hätten steigern können. Diese Preisüberwälzungsmacht zeige sich nun auch vice versa in den ansteigenden Preisen für die Verbraucher, die als letztes Glied der Kette diese gestiegenen Kosten tragen müssten.



Die europäische Notenbank (EZB) bleibe trotz gestiegener Inflationszahlen weiter ihrer These treu, dass es sich bei den Preisanstiegen nur um einen temporären Effekt handle und sie deshalb ihre expansive Geldpolitik nicht so bald einkürzen werde. Die Marktteilnehmer würden im Moment eine andere Haltung vertreten. Hier seien beispielsweise bei deutschen Bundesanleihen zuletzt weiter Renditeanstiege zu verzeichnen gewesen, u.a. auch, weil EZB-Präsidentin Largarde in der abgelaufenen Woche etwas unscharf in ihren Aussagen gewirkt habe. Trotzdem würden die Analysten glauben, dass der Renditeanstieg in seinem Potential aufgrund der bisher geäußerten Absichten der EZB begrenzt sein sollte.



Ein anderes Bild zeige sich in den USA, wo die US-Notenbank FED im November in das sogenannte Tapering, also die schrittweise Reduzierung ihrer Anleihenkäufe, einsteigen werde, um diesen Prozess ungefähr Mitte 2022 abzuschließen. In der Diskussion sei dann eine Leitzinsanhebung, die am Markt für das dritte oder vierte Quartal 2022 erwartet werde. Deshalb würden die Analysten in den USA auch ein größeres Renditeanstiegspotenzial als in Europa sehen.



Wie müssten Investoren vor diesem Erwartungshintergrund reagieren? Sollte man z.B. Aktien in einem solchen Umfeld lieber reduzieren? Ein Blick auf vergangene Zyklen zeige, dass Unternehmen historisch sehr gut in einem Inflationsumfeld hätten agieren können. So zeige sich ein erstaunlich guter Gleichlauf zwischen Inflation und Gewinnveränderungsraten von US-Unternehmen. Diese hätten ihre Gewinne im Umfeld steigender Inflationszahlen seit den 1980er Jahren fast immer steigern können. Preissteigerungen hätten also, wie in der aktuellen Phase, auch historisch an die Kunden durchgereicht werden können. Insofern würden die Analysten aktuell keinen Anlass sehen, die Aktienquote aus Sorge vor steigenden Inflationsraten bzw. Renditen abzusenken.



Allerdings lohne ein verstärkter Blick auf die Branchen. Als Gewinner in einem steigenden Renditeumfeld würden z.B. Banken, Versicherungen oder Industriewerte gelten. Auch dürften die US-Märkte im nächsten Jahr von Aktienrückkaufprogrammen diverser Unternehmen profitieren. So hätten sich die US-Unternehmen in diesem Jahr bis Ende Oktober von ihren Aktionären bereits die Autorisierungen für den Rückkauf eigener Aktien in Höhe von über 900 Mrd. US-Dollar eingeholt. Im Zusammenspiel mit den angesprochenen starken Margenentwicklungen dürfte man an den Börsen also weitere Kurssteigerungen sehen. Nicht umsonst hätten zahlreiche europäische und amerikanische Börsenindices in der abgelaufenen Börsenwoche neue Höchststände erreicht. (05.11.2021/ac/a/m)





Berlin (www.aktiencheck.de) - Die Kosten für Rohstoffe schossen für die meisten Unternehmen in den letzten Monaten durch die Decke, so Jens Herdack, CEFA, CIIA bei der Weberbank.Trotzdem seien die Kurse ihrer Aktien insgesamt wieder auf neue Allzeithochs gestiegen. Wie sei eine solche Bewegung zu erklären, und wie gehe es an den Börsen vor dem Hintergrund der angestiegenen Inflation weiter?Die gestiegenen Rohstoff- und Vorproduktpreise hätten die Analysten in den letzten Ausgaben von "Finanzmarkt aktuell" bereits häufiger thematisiert. Insofern sei es spannend zu sehen gewesen, wie die betroffenen Unternehmen mit dieser angespannten Einkaufssituation umgehen würden. Zumal die Lieferketten weiterhin gestört seien. Die aktuell laufende Berichtssaison der Unternehmen zu ihren Ergebnissen des dritten Quartals habe hierzu einen guten Überblick gegeben. Und der sei erstaunlich gewesen: Nicht nur sei es den Firmen im abgelaufenen Quartal geglückt, ihren Gewinn deutlich zu steigern. Es sei ihnen vielmehr sogar gelungen, ihre Margen weiter auszubauen. So habe sich etwa für die Unternehmen des US-amerikanischen S&P 500-Index gezeigt, dass sie ihre operative Marge in diesem Jahr im Schnitt von 10 auf 15 Prozent hätten ausbauen können.