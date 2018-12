Wir verwenden daher ein Modell, das die beschriebenen Eigenschaften besser als herkömmliche Handelsmodelle beschreibt. Im Einklang mit den granularen Daten unterstellt unser Modell, dass nicht alle Konsumenten in einem Markt gleich gut erreichbar sind. Darüber hinaus unterscheiden sich die Dienstleistungsanbieter marktspezifisch hinsichtlich ihrer Produktivität.



Dies ermöglicht uns mit Hilfe des Modells (1) die marktspezifische Produktivitätsverteilung auf sektoraler Ebene, (2) die Gewinnmargen der jeweiligen Sektoren und (3) die Marktdurchdringung, also die Erreichbarkeit der Konsumenten im jeweiligen Zielmarkt, zu bestimmen. Weiterhin können wir die Daten der WIOD nutzen, um allgemeine Marktbedienungskosten in politische Kostengrößen (zum Beispiel Mitgliedschaft in Dienstleistungshandelsabkommen) als auch in natürliche Determinanten (wie beispielsweise geografische oder auch sprachliche Barrieren) zu zerlegen. Insgesamt spiegelt unser Modell die in der WIOD vermessene ökonomische Welt sehr gut wieder.



Kosten für das Vereinigte Königreich nicht unerheblich



Unser Modell des Dienstleistungshandels eignet sich, um die potenziellen Kosten einer Deliberalisierung des Dienstleistungshandels zu simulieren.



In unserer Studie betrachten wir unterschiedliche Szenarien. Hier beschränken wir uns zur Veranschaulichung auf ein Szenario, in welchem allein der präferenzielle Handelszugang bei Dienstleistungen, der bisher durch die EU-Verträge gewährleistet ist, zwischen dem Vereinigten Königreich und den übrigen EU-Ländern aufgehoben wird. Das Szenario repräsentiert eine harte Form des Brexit für den Dienstleistungsverkehr, jedoch ohne dem Waren- und Kapitalverkehr Beschränkungen aufzuerlegen.



Unsere Simulation zeigt auf Basis von Daten für das Jahr 2014, dass der Realkonsum im Vereinigten Königreich allein aufgrund eines "Dienstleistungs-Brexit" um 0,33 Prozent niedriger gewesen wäre. Diese ökonomischen Kosten entstünden durch die Erhöhung der Handelsbarrieren bei Dienstleistungen des Vereinigten Königreichs mit EU Ländern auf ein Niveau, das bereits mit Drittländern, wie etwa den USA, besteht. Die Reallöhne und Realdividenden in den Dienstleistungssektoren sänken in einer ähnlichen Größenordnung um durchschnittlich 0,38 beziehungsweise 0,32 Prozent. Im Verarbeitenden Gewerbe gingen die Reallöhne und Realdividenden allein aufgrund von Input-Output-Beziehungen und Anpassungen auf den Märkten für Vorleistungen um knapp 0,1 Prozent zurück. Natürlich entstünden nicht nur für das Vereinigte Königreich Kosten. Es ist aber davon auszugehen, dass die relativen Kosten für größere Handelspartner aufgrund ihrer Marktgröße - in diesem Fall die gesamte verbleibende EU - geringer wären als für kleinere - hier das Vereinigte Königreich.



Auch in Ländern wie Deutschland und Frankreich käme es zu einem Rückgang des Realkonsums, auch wenn dieser mit 0,03 Prozent beziehungsweise 0,06 Prozent gering ausfiele. In kleineren Ländern wie Luxemburg wäre der Rückgang des Realkonsums mit 2,4 Prozent hingegen ausgeprägter. Diese Ergebnisse verdeutlichen, dass Kosten des Brexit, die allein durch die Deliberalisierung des Dienstleistungshandels entstünden, für einzelne Länder auch von großer Bedeutung sein könnten.



Bei einem har­ten Brexit würden die genannten Veränderungen nur einen Teil der Gesamtkosten darstellen. Darüber hinaus käme es zu Deliberalisierungen im Waren-, Kapital- und Personenver­. Diese Veränderungen wurden hier explizit ausgenommen.



Fazit



Unsere Studie analysiert Liberalisierungs- und Deliberalisierungsmaßnahmen für den grenzüberschreitenden Dienstleistungsverkehr. Das Verhalten der Unternehmen und Haushalte wurde dabei unter anderem mithilfe detaillierter Informationen zum grenzüberschreitenden Engagement von Unternehmen in Deutschland, einem der größten Exporteure von Dienstleitungen weltweit, beschrieben. Anhand des quantitativen Modells haben wir die Folgen der Deliberalisierung des Handels mit Dienstleistungen im Zuge des Brexit simuliert. Die Ergebnisse legen nahe, dass der Realkonsum in einigen europäischen Ländern allein aufgrund höherer Hemmnisse im Dienstleistungsverkehr deutlich zurückgehen würde.



Haftungsausschluss



Die hier geäußerten Ansichten spiegeln nicht zwangsläufig die Meinung der Deutschen Bundesbank oder des Eurosystems wider. (10.12.2018/ac/a/m)







