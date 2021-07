NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

644,65 USD -2,26% (07.07.2021, 22:00)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk. (08.07.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Herstellers von Elektrofahrzeugen Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Der US-Konzern habe im zweiten Quartal die Auslieferung von 201.250 Autos bekanntgegeben - ein neuer Rekord. Die Tesla-Aktie habe jedoch kaum auf die guten Zahlen reagiert. Der Grund: Die Analysten hätten bereits im Vorfeld mit guten Verkaufszahlen gerechnet. Wie gehe es nun mit der Aktie weiter? Am Mittwoch habe das Papier einen knackigen Rücksetzer in Kauf nehmen müssen.Am Mittwoch hätten Anleger die Aktien von Elektroauto-Herstellern sowie Anbietern von Ladeinfrastruktur wie faules Obst auf den Markt geworfen. Neben Tesla hätten die Papiere von Arrival oder Churchill Capital IV fast zweistellig nachgegeben.Dass Tesla nach wie vor eine Glaubensfrage sei, müsse eigentlich nicht mehr erwähnt werden. 522 Mrd. Euro Euro Börsenwert stünden gegen 123 Mrd. Euro von Volkswagen, 76 Mrd. Euro von Daimler und 52 Mrd. Euro von BMW.Die Tesla-Aktie sei am Mittwoch wieder deutlich zurückgefallen. Damit komme das Papier auch der wichtigen 200-Tage-Linie, die bei 628,59 USD verlaufe, wieder deutlich näher. Diese gelte es zu verteidigen. Rutsche die Tesla-Aktie unter diese wichtige Unterstützung, werde ein neues Verkaufssignal ausgelöst, so Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 08.07.2021)Börsenplätze Tesla-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:528,10 EUR -3,40% (08.07.2021, 12:28)XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:531,10 EUR -2,51% (08.07.2021, 12:12)