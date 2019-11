Wien (www.aktiencheck.de) - Walt Disney (ISIN: US2546871060, WKN: 855686, Ticker-Symbol: WDP, NYSE-Symbol: DIS) feierte gestern mit einem Plus von 1,35% als stärkster Wert im Dow Jones (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) das Debüt des Videostreamingdienstes Disney+, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Die Brauerei Anheuser-Busch (ISIN: BE0974293251, WKN: A2ASUV, Ticker-Symbol: 1NBA, EN Brüssels: ABI, Nasdaq OTC-Symbol: BUDFF) habe angekündigt, die Bier Allianz BREW nun komplett zu übernehmen, bis dato habe sie 31,2% der Anteile an BREW gehalten. Die Aktien von BREW seien um 122,6% in die Höhe geschnellt.Im DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) habe vor allem Infineon (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) mit einem Anstieg von 6,2% überzeugen können, nachdem die Unternehmensergebnisse fürs abgelaufene Quartal trotz des schwierigen Marktumfeldes hätten überzeugen können und auch der Ausblick sei positiv ausgefallen. Auch die Deutsche Post (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, Nasdaq OTC-Symbol: DPSTF) habe aufgrund der Umsatz- und Ergebnisverbesserungen im dritten Quartal 2019 ein Plus von 3,8% verzeichnet. Auf der anderen Seite der Skala habe sich der Automobilzulieferer Continental (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, Nasdaq OTC-Symbol: CTTAF) befunden, der zum Handelsschluss 3,3% im Minus gelegen habe, nachdem der Ausblick enttäuscht habe. (13.11.2019/ac/a/m)