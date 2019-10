Nasdaq-Aktienkurs Tesla-Aktie:

244,53 USD (09.10.2019)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker Symbol Tesla-Aktie Deutschland:

TL0



Ticker Symbol Tesla-Aktie Nasdaq:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Zuletzt wurde SolarCity übernommen.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk (10.10.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Elon Musk sei gestern auf Twitter gefragt worden: Sei es weiterhin geplant, den neuen Tesla-Pickup im November vorzustellen? Seine Antwort: Ja, es gebe "keine Änderung" dieses Zeitplans. Neben dem 2020 erwarteten Model Y sei der Pickup eine große Hoffnung, um für weiteres Wachstum zu sorgen, nachdem der Absatz des Model X und Model S mittlerweile rückläufig sei.Das Versprechen sei groß: Der Tesla-Pickup solle laut Musk weniger als 50.000 Dollar kosten und "besser als ein Ford F150" sein. Ford verkaufe alleine von seinem Erfolgsmodell 450.000 Stück pro Jahr. Ford wolle 2020 eine Hybrid-Version davon vorstellen und ab 2022 auch einen vollelektrischen Pickup anbieten. Musk dürfte dem zuvorkommen - Fans würden hoffen, bereits spätestens ab 2021 den futurischen Tesla-Pickup kaufen zu können.Ein neuer Wachstumsimpuls täte der Tesla-Aktie gut. Statt wie in Aussicht gestellt, im dritten Quartal 100.000 Teslas den Kunden zu übergeben, seien es schließlich 97.000 gewesen - aber zwei Prozent mehr als im Vorquartal. Marketing-Professor Scott Galloway habe jüngst gesagt: "Tesla hat nicht die Größe und Skalierung, sich in der gut gemanagten, margenarmen Autobranche zu behaupten." (Analyse vom 10.10.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Tesla-Aktie:XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:222,30 Euro -0,43% (10.10.2019, 11:36)Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:221,65 Euro -0,52% (10.10.2019, 11:43)