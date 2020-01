XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:

455,80 EUR +5,79% (13.01.2020, 17:35)



Nasdaq-Aktienkurs Tesla-Aktie:

524,86 USD +9,77% (13.01.2020, 22:00)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie Deutschland:

TL0



Ticker-Symbol Tesla-Aktie Nasdaq:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk (14.01.2020/ac/a/n)



München (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse der Bank Vontobel Europe AG:Tesla (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist an der Börse erstmals mehr wert als die beiden größten US-Autobauer General Motors (GM) und Ford zusammen, so die Bank Vontobel Europe AG in einer aktuellen Veröffentlichung.Damit habe der Konzern eine Marktkapitalisierung von rund USD 89 Mrd. erreicht. Das seien 2 Milliarden mehr als GM und Ford zusammen, die auf einen Börsenwert von USD 50 Mrd. beziehungsweise USD 37 Mrd. kämen. Damit rücke Tesla auch näher an den weltweit größten Autohersteller Volkswagen heran. Der Abstand betrage jetzt weniger als 10 Milliarden US-Dollar.Der Autobauer habe die ersten Autos aus seinem neuen Werk in Shanghai ausgeliefert. Die Fabrik solle jährlich 500.000 Autos produzieren. Weniger als ein Jahr nach Baubeginn habe der US-Konzern Tesla die ersten Autos aus seinem neuen Werk in Shanghai ausgeliefert. Bei einer Zeremonie am Montag seien 15 lokal hergestellte E-Autos vom Typ Model 3 an Mitarbeiter von Tesla übergeben worden. Nach Baubeginn im Januar sei die neue Gigafactory in Rekordzeit hochgezogen worden. Die Produktion in China ermögliche es Tesla, seine Autos ohne hohe Einfuhrzölle deutlich billiger auf den größten Automarkt der Welt zu bringen. Das Werk in Shanghai solle am Ende eine Kapazität von jährlich 500.000 Autos haben, auch wenn anfänglich deutlich weniger produziert werden dürfte.China verfolge einen massiven Ausbau der Elektromobilität und sei heute schon der weltweit größte Markt für Elektrofahrzeuge. 2018 seien in der Volksrepublik erstmals eine Million Fahrzeuge verkauft worden, die durch neue Energien angetrieben würden. Zuletzt habe sich der Markt wegen der schwächelnden Wirtschaft aber schleppend entwickelt. Besonderer Kaufanreiz sei die bevorzugte Zulassung von E-Autos in großen Städten. Nummernschilder für Benziner würden derweil verlost oder müssten teuer ersteigert werden. Die Käufer müssten oft jahrelang warten, während Elektrofahrzeuge eher zugelassen würden. Auch gebe es in Städten wie Peking ein Fahrverbot jeweils an einem Tag der Woche, das für E-Autos nicht gelte. Tesla profitiere beim Verkauf des Model 3 in China zudem künftig von einer Befreiung von der Kaufsteuer in Höhe von 10 Prozent.Tesla plane derzeit auch den Bau einer Gigafactory in Deutschland. In Grünheide bei Berlin solle von 2021 an das Kompakt-SUV Model Y herstellt werden. Der Baubeginn für die Fabrik auf einer 300 Hektar großen Fläche solle im ersten Halbjahr 2020 sein.Die 2003 von Ingenieuren aus dem amerikanischen Silicon Valley gegründete Tesla Motors, Inc. sei auf die Entwicklung, Produktion und den Vertrieb von Elektro-Automobilen spezialisiert. Der "Tesla Roadster" sei im Frühjahr 2008 am Markt eingeführt worden. Nur vier Jahre später seien laut dem Unternehmen mehr als 2.300 Fahrzeuge dieses Modells in über 37 Ländern verkauft gewesen. Die Vermarktung erfolge über mehr als 30 Verkaufs- und Service-Standorten weltweit; ein zügiger Ausbau dieses Netzes sei vorgesehen.