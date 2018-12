Nasdaq-Aktienkurs Tesla-Aktie:

USD 371,56 +2,34% (07.12.2018, 17:42)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker Symbol Tesla-Aktie Deutschland:

TL0



Ticker Symbol Tesla-Aktie Nasdaq:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk (07.12.2018/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von Analyst Philippe Houchois von Jefferies & Co:Laut einer aktuellen Aktienanalyse empfiehlt Analyst Philippe Houchois vom Investmenthaus Jefferies & Co die Aktien von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) nunmehr zum Kauf.Seit der Bekanntgabe des Q3-Berichts habe sich der Aktienkurs von Tesla Inc. gut entwickelt. Das Unternehmen habe sein Gewinn- und Eigenfinanzierungspotenzial demonstriert.Tesla sei einer der wenigen Autoproduzenten die in 2019 und 2020 ihren Gewinn steigern könnten. Es bestünden eine Vielzahl von Möglichkeiten zur Verfügung den Cash flow und das Produktionsvolumen zu verbessern. Die unrealistischen Ziele seien mittlerweile vom Tisch. Die Entgiftung der Bilanz sei auf den Weg gebracht worden.Analyst Philippe Houchois setzt das Kursziel für die Tesla-Aktie von 360,00 auf 450,00 USD.Die Analysten von Jefferies & Co stufen in ihrer Tesla-Aktienanalyse den Titel von "hold" auf "buy" hoch.Börsenplätze Tesla-Aktie:XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:326,14 Euro +3,83% (07.12.2018, 17:20)Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:326,65 Euro +2,43% (07.12.2018, 17:34)