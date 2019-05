Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:

217,40 EUR -0,59% (09.05.2019, 10:03)



Nasdaq-Aktienkurs Tesla-Aktie:

244,84 USD -0,90% (08.05.2019, 22:00)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker Symbol Tesla-Aktie Deutschland:

TL0



Ticker Symbol Tesla-Aktie Nasdaq:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk (09.05.2019/ac/a/n)



München (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse der Bank Vontobel Europe AG:Elon Musk - Geschäftsführer und Visionär hinter Tesla (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) - hat sich lange Zeit gesträubt, sich am Kapitalmarkt zusätzliches Geld zu beschaffen, so die Bank Vontobel Europe AG in einer aktuellen Veröffentlichung.Nachdem die jüngst veröffentlichten Quartalszahlen wieder in die roten Zahlen abgerutscht seien, habe er bekannt gegeben, dies nun zu ändern, und Tesla für eine weitere Kapitalaufnahme geöffnet. Aber wie gehe es weiter?Der Elektroauto-Hersteller Tesla habe vor kurzem seine Quartalszahlen veröffentlicht - welche nach einem halben Jahr mit Gewinnen mit einem Verlust von rund USD 700 Mio. wieder tief in die roten Zahlen abgerutscht seien. Als einen Grund dafür gebe Tesla Lieferengpässe an. Das Modell 3 würde zurzeit nur in Kalifornien produziert, was die Unternehmung vor größere logistische Herausforderungen stelle. In der Folge seien viele der bereits bestellten Fahrzeuge erst auf dem Weg zu den Kunden, weshalb die Erträge daraus erst im laufenden Quartal verbucht würden. Die Zahlen dürfte gemäß dieser Argumentation nun wieder besser werden (Quelle: cash.ch).Gleichzeitig sei das Modell 3 von Tesla auch ein großer Hoffnungsträger. Mit der hochgefahrenen Produktion sollte es möglich sein, das Modell 3 profitabel zu produzieren. Und die breite Nachfrage nach dem Modell scheine anzusteigen - so sei es im Februar 2019 das meistverkaufte Elektroauto in Europa gewesen. Beispielsweise in der Schweiz würden Teslas Neuzulassungen von März sogar sämtliche Verbrenner in den Schatten stellen. Demgegenüber stünden jedoch die sinkenden Absatzzahlen der älteren Modelle S und X - welche auf rund 12.100 Fahrzeuge gesunken seien.Musk halte außerdem weiterhin an seiner Vision fest, selbstfahrende Autos zu produzieren. So habe er bereits vor drei Jahren mit der Produktion eines eigenen Chips begonnen, welcher genau diese Aufgabe übernehmen solle. Gemäß Aussagen von Musk seien sie mit der Produktion bereits sehr weit fortgeschritten - die ersten Chips sollten in Autos verbaut werden.Das erneute Abrutschen in die roten Zahlen sei für Visionär Musk aber ein harter Rückschlag. Tesla habe im März fällige Schulden von rund USD 900 Mio. zurückbezahlt, was die Geldreserven erheblich habe schrumpfen lassen. Musk habe sich in der Folge erstmals bereit gezeigt, für Tesla neues Kapital am Markt zu besorgen.Die Tesla-Aktie notiere aktuell bei USD 250,85 (07.05.2019). Das 52-Wochenhoch habe bei USD 379,57 (07.08.2018) gelegen, das 52-Wochentief bei USD 234,01 (01.05.2019). Bei Bloomberg würden elf Analysten die Aktie auf "buy", zehn auf "hold" und 15 Analysten auf "sell" setzen. (Analyse vom 08.05.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Tesla-Aktie:XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:217,65 EUR -1,94% (09.05.2019, 09:51)