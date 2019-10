Nasdaq-Aktienkurs Tesla-Aktie:

USD 299,97 +17,78% (24.10.2019, 14:12, vorbörslich)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker Symbol Tesla-Aktie Deutschland:

TL0



Ticker Symbol Tesla-Aktie Nasdaq:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Zuletzt wurde SolarCity übernommen.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk (24.10.2019/ac/a/n)



San Francisco (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von Analyst Joseph Osha von JMP Securities:Laut einer Aktienanalyse äußert Analyst Joseph Osha vom Investmenthaus JMP Securities weiterhin die Erwartung einer durchschnittlichen Kursentwicklung bei den Aktien von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA).Die Quartalszahlen von Tesla Inc. seien eine positive Überraschung gewesen. Während sich die Erlöse im Rahmen der Erwartungen bewegt hätten, sei die Profitabilität aber deutlich höher gewesen als prognostiziert. Eine strikte Kontrolle der operativen Ausgaben habe die Bruttomarge ansteigen lassen.Die Analysten von JMP Securities räumen ein etwas voreilig mit ihren Schlussfolgerungen bei der Abstufung des Ratings gewesen zu sein, da Tesla wirklich einen guten Job gemacht habe.Nichtsdestotrotz hält Analyst Joseph Osha den Titel angesichts der Wahrscheinlichkeit kurzfristiger Kurse oberhalb der Marke von 300 USD für fair bewertet.Die Aktienanalysten von JMP Securities stufen in ihrer Tesla-Aktienanalyse den Titel unverändert mit "market perform" ein.Börsenplätze Tesla-Aktie:XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:270,95 Euro +18,04% (24.10.2019, 13:51)Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:269,40 Euro +17,93% (24.10.2019, 14:07)