Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk (12.07.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von Jan Paul Fori vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Jan Paul Fori von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Herstellers von Premium-Elektroautos Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Aktuell klage der E-Autobauer gegen einen ehemaligen Mitarbeiter. Dieser solle geheime Daten vor seinem Ausscheiden aus dem Unternehmen kopiert und dem chinesische Startup Xpeng Motors zugespielt haben. Da der Angestellte die betreffenden Dateien in seiner iCloud zwischengespeichert haben solle, hoffe Tesla nun auf die Unterstützung durch Apple bei der Aufklärung des Falls.Die Vorwürfe würden schwer wiegen: Der Mann solle den Quellcode des Autopiloten von Tesla kopiert haben. In der Verhandlung habe der Angeklagte zwar zugegeben, Daten des US-Elektroautopioniers auf seinem iCloud-Konto gespeichert zu haben, habe aber eine Weitergabe an den chinesischen Elektroautohersteller Xpeng Motors bestritten.Durch den Bruch der Abwärtstrendlinie und dem Anstieg über die 50-Tage-Linie habe sich das Chartbild der Tesla-Aktie weiter aufgelockert. Jan Paul Fori von "Der Aktionär" erwarte daher weiter steigende Kurse. (Analyse vom 12.07.2019)