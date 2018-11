Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:

304,19 EUR +3,22% (13.11.2018, 18:56)



Nasdaq-Aktienkurs Tesla-Aktie:

342,29 USD +3,32% (13.11.2018, 18:44)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker Symbol Tesla-Aktie Deutschland:

TL0



Ticker Symbol Tesla-Aktie Nasdaq:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Zuletzt wurde SolarCity übernommen.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA. (13.11.2018/ac/a/n)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von Analyst Frank Schwope von der Nord LB:Frank Schwope, Analyst der Nord LB, rät in einer aktuellen Studie zum Automobilsektor die Aktie des Herstellers von Premium-Elektroautos Tesla Motors Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) zu verkaufen.Die Entwicklungskosten für die neuen Technologien würden jeden Konzern in den nächsten Jahren deutlich zweistellige Milliarden-Beträge kosten, während neue Player wie bspw. Tesla die Platzhirsche angreifen würden. Derweil die Bedeutung der Verbrennungsmotoren sukzessive abnehmen werde, würden die traditionellen Automobil-Hersteller zumeist über mehrere hunderttausend Mitarbeiter verfügen, für die angesichts der weitaus geringeren Komplexität eines Elektroautos zunehmend weniger Arbeit anfalle. Bei der Disruption des Geschäftsmodells Verbrennungsmotor werde eine zentrale Herausforderung für die Konzerne sein, Aufgaben für überschüssige Mitarbeiter zu finden, bzw. Personalreduzierungen rechtzeitig einzuleiten.Neben Tesla dürften in den nächsten Jahren noch verschiedene neue, innovative Automobil-Hersteller (aus dem asiatischen Raum), wie etwa das chinesische Unternehmen NIO, den etablierten Konzernen das Leben schwer machen, dazu könnten noch Tech-Konzerne kommen, die über besonderes Know-how im Bereich des Autonomen Fahrens verfügen würden.Frank Schwope, Analyst der Nord LB, stuft den Automobilsektor unverändert mit "neutral" ein, bewertet die Tesla-Aktie aber mit dem Rating "verkaufen". Das Kursziel laute USD 260,00. (Analyse vom 13.11.2018)Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der "Tesla Inc.": Keine vorhanden.Börsenplätze Tesla-Aktie:XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:300,94 EUR +1,07% (13.11.2018, 15:40)