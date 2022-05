XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:

Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (12.05.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Seit Anfang April sei es bei der Tesla-Aktie steil bergab gegangen und auch heute habe es nach einem roten Tag für den Elektroautopionier ausgesehen, vorbörslich habe das Papier zwischenzeitlich mit acht Prozent im Minus notiert. Die Verluste hätten in dem sich aufhellenden Marktumfeld allerdings schnell wieder aufgeholt werden können und die Aktie stehe auf Tagessicht unverändert da.Unterdessen habe Wells Fargo sein Kursziel für den Autobauer von 960 auf 900 Dollar gekürzt und die Empfehlung auf "halten" belassen. Als Begründung habe die Bank eventuell zurückgehende Margen aufgrund der Inflation genannt. Tesla habe bisher die Preiserhöhungen weitergegeben, noch bevor die gestiegenen Preise bei den Rohstoffen spürbar geworden seien. Sobald jedoch die Lieferverträge an die Spot-Preise angepasst würden, werde die Inflation die Margen schmälern.Die Inflation könnte beim Autobauer durchaus auf die Marge drücken, jedoch sei die Nachfrage nach den Autos so hoch, dass Tesla weitere Preiserhöhungen durchsetzen könnte. Die Tesla-Aktie bleibe weiterhin angeschlagen. Wie sehr das Papier am NASDAQ hänge, sei heute wieder zu sehen gewesen. Mit Eröffnung des Handels hätten die Tagesverluste wieder ausgleichen werden können.