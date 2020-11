ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie Deutschland:

TL0



Ticker-Symbol Tesla-Aktie Nasdaq:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk (25.11.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Tesla-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) charttechnisch unter die Lupe.Seit Ende März habe sich die Tesla-Aktie in der Spitze mehr als versiebenfacht. Trotz dieser sensationellen Wertentwicklung scheine das Ende der Fahnenstange noch nicht erreicht. Vor allem das neue Rekordhoch (560 USD) sorge für ein prozyklisches Investmentkaufsignal. Gleichzeitig könne damit die jüngste Atempause seit Anfang September als aufsteigendes Dreieck interpretiert werden. Dabei handle es sich um ein Kursmuster mit klar trendbestätigendem Charakter, welches Investoren zudem für die Kurszielbestimmung heranziehen könnten.Schließlich lasse sich dessen Anschlusspotenzial auf rund 170 USD taxieren, was perspektivisch zu einem Anlaufziel im Bereich von 670 USD führe. Auf dem Weg in diese Region definiere die 161,8%-Fibonacci-Projektion der Septemberkonsolidierung (609 USD) ein wichtiges Etappenziel. Rückenwind erhalte der Titel dabei durch das frische MACD-Einstiegssignal bzw. durch die weiterhin sehr hoherelative Stärke (Levy). Beide Indikatoren würden das Risiko eines Fehlausbruchs auf der Oberseite reduzieren.Um sich aber tatsächlich effektiv vor einem dennoch möglichen "false break" zu schützen, bietet sich das Oktoberhoch bei knapp 466 USD als Stopp-Loss an, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 25.11.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:481,95 EUR +3,11% (25.11.2020, 08:57)XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:455,90 EUR (24.11.2020)Nasdaq-Aktienkurs Tesla-Aktie:555,38 USD +6,43% (24.11.2020)