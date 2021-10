WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk. (26.10.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Tesla-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Herstellers von Elektrofahrzeugen Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) charttechnisch unter die Lupe.Was, wenn die Kursentwicklung der Tesla-Aktie der letzten elf Monate charttechnisch nichts anderes als eine klassische Konsolidierung in Form einer seitlichen Schiebezone darstelle? Diese Interpretation lege zumindest der jüngste Spurt auf ein neues Allzeithoch (1.044 USD) nahe. Dank des Vorstoßes in "uncharted territory" habe der Titel nun auch die eingangs diskutierte Tradingrange zwischen rund 550 USD auf der Unter- und 900 USD auf der Oberseite nach Norden aufgelöst. Durch die charttechnische Brille betrachtet, entstehe also nochmals ein prozyklisches Investmentkaufsignal. Aus der Höhe der o. g. Schiebezone ergebe sich sogar ein rechnerisches Anschlusspotenzial von 350 USD. Auf dem Weg zum Ausschöpfen dieses Kurspotentials definiere die 138,2%-Fibonacci-Projektion der Korrektur vom 1. Quartal 2021 bzw. das 161,8%-Pendant (1.038/1.123 USD) zwei der wenigen verbliebenen Etappenziele. Aber auch unter Risikogesichtspunkten liefere der aktuelle Kursverlauf Investoren derzeit eine wichtige Orientierungshilfe: So könnten Anleger die jüngste Aufwärtskurslücke (851,47 USD zu 843,21 USD) als Absicherung und somit als Schutz vor einem "false break" auf der Oberseite heranziehen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 26.10.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Tesla-Aktie:887,90 EUR +0,62% (26.10.2021, 09:20)XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:828,50 EUR +7,04% (25.10.2021, 17:35)NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:1.024,86 USD +12,66% (25.10.2021, 22:00)ISIN Tesla-Aktie:US88160R1014