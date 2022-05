XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:

Kurzprofil Tesla Inc.:



Zürich (www.aktiencheck.de) - Tesla: Wichtige Auffangzone angesteuert - Chartanalyse4,8% ging es für die Tesla-Aktie (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) am vergangenen Mittwoch nach oben - doch dieser Erholungsversuch war nur von kurzer Dauer, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Bereits am Donnerstag seien die Papiere an dem Mehrfach-Widerstand aus Mai-Aufwärtstrendgerade, Februar-Top und GD100 sowie 50-Tage-Linie nach unten abgedreht und hätten die kompletten Gewinne vom Vortag wieder aus der Hand gegeben. Der Abwärtsdruck habe auch am gestrigen Montag angehalten, wobei die Kurse in Bezug auf den Schlusskurs vom Freitag schon zur Eröffnung 3,4% tiefer notiert hätten. Im Anschluss hätten sich die Verluste dann auf 9,0% und einen Endstand von 787,35 USD ausgeweitet, wobei das Tagestief (781,15 USD) sogar noch etwas tiefer gelegen habe.Ausblick: Mit Notierungen unterhalb der runden 800er Marke sei die Tesla-Aktie nicht nur klar unter die trendentscheidende 200-Tage-Linie zurückgefallen, sondern habe mittlerweile auch die Gewinne der starken März-Erholung nahezu vollständig revidiert.Das Long-Szenario: Die erste Aufgabe für die Papiere laute nun, die 800er-Marke zurückzuerobern und sich an diesem Level nach oben abzudrücken. Ob der Befreiungsschlag letztlich gelinge, müsse allerdings abgewartet werden. Dieser Schritt wäre jedoch notwendig, um anschließend eine Erholung in Richtung 900er Schwelle anzustoßen. Gelinge dort der Re-Break am 2021er Januar-Hoch, sollte direkt im Anschluss der GD200 zurückerobert werden, der nur wenig höher bei 911,15 USD verlaufe. Darüber könnte sich dann Platz bis zum Mehrfach-Widerstand rund um 950,00 USD eröffnen, der zusätzlich durch das Mai-Top bei 955,50 USD verstärkt werde.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Tesla-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:772,50 EUR +3,59% (10.05.2022, 09:18)