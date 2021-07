NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

685,70 USD +4,38% (12.07.2021, 22:15)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk (13.07.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Herstellers von Elektrofahrzeugen Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Tesla-Anleger würden derzeit ein Wechselbad der Gefühle erleben. Nach den starken Turbulenzen zwischen Februar und Mai habe sich die Lage im Anschluss beruhigt. Der Autotitel habe sich bis zum Mehrmonatshoch um rund 25 Prozent erholt. Das Zwischenhoch in Form der psychologisch wichtigen 700-Dollar-Marke sei mehrfach getestet worden, aber der Ausbruch sei gescheitert.Die Stimmung sei erneut gekippt und Gewinnmitnahmen hätten eingesetzt. Das Papier habe um elf Prozent konsolidiert und auch der GD200 bei 629 Dollar sei kurzzeitig unterschritten worden. Durch den Kursrückfall sei ein so genanntes Death Cross generiert worden. Das bedeute, dass die 50-Tage-Linie die 200-Tage-Linie von oben nach unten kreuze und somit ein starkes technisches Verkaufssignal ausgelöst werde. Trotz der Umstände sei die Tesla-Aktie bei 620 Dollar um 180 Grad gedreht und habe im Anschluss durch Relative Stärke geglänzt.Die Tesla-Aktie habe seit der Kehrtwende am vergangenen Donnerstag wieder um zehn Prozent zugelegt und notiere jetzt wieder nahe des Widerstandes bei 700 Dollar. Durch den starken Rebound stünden nun die Chancen für einen erfolgreichen Ausbruch gut.Die Tesla-Aktie beweise aktuell Relative Stärke und trotze selbst der Mutter aller technischen Verkaufssignale, dem Death Cross. Ein gutes Zeichen, dass der Ausbruch über 700 Dollar die nächsten Tage gemeistert werden kann, so Tim Temp von "Der Aktionär". (Analyse vom 13.07.2021)Börsenplätze Tesla-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:583,80 EUR +0,99% (13.07.2021, 14:15)XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:584,10 EUR +2,12% (13.07.2021, 13:57)