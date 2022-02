Börsenplätze Tesla-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:

753,70 EUR -0,37% (21.02.2022, 09:49)



XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:

756,90 EUR +1,38% (21.02.2022, 09:35)



NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

856,98 USD -2,21% (18.02.2022, 22:00)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (21.02.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektroauto-Pioniers Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Die Elektroautobauer könnten ihre eigenen Produkte günstiger versichern, weil ihre rollenden Smartphones zig Millionen an Daten sammeln würden. Tesla zum Beispiel wisse genau, wie jeder einzelne Fahrer einzuschätzen sei, wie viele Kilometer dieser abspule und wie seine Fahrkünste einzuschätzen seien. So zum Beispiel sei es möglich, ein Produkt genau auf die Zielgruppe zuzuschneiden.Tesla wolle sein Versicherungsbusiness in den kommenden Monaten massiv anschieben. Derzeit sei der E-Autobauer in nur fünf Staaten am Markt. Bis zum Ende des Jahres wolle Musk 45 Staaten erreichen. "Die Tesla-Versicherung mit Informatik und Echtzeit-Feedback ermutigt zu sichererem Fahren und belohnt es finanziell. Das ist großartig", sage Firmenchef Elon Musk.Es sei sicherlich unwahrscheinlich, dass das Business mit Autoversicherungen jemals der größte Geschäftsbereich von Tesla sein werde. Dennoch könne das Segment der Versicherungen einen nicht unerheblich Umsatz- und Gewinnbeitrag liefern.Wedbush-Analyst Dan Ives sei der Ansicht, dass Tesla bis 2025 300.000 Autos versichern könnte: Das sei sicherlich noch Zukunftsmusik, aber ein weiterer Baustein in Teslas Planung.Elon Musk bleibe mit Tesla der Taktgeber in der E-Mobility-Branche. Positive Katalysatoren für die Aktie könnten im Jahr 2022 das Thema autonomes Fahren sowie neue Software-Abos sein. Spannend werde vor allem die Weiterentwicklung der Full Self-Drive Features (FSD). Bis jetzt seien die Margen von Tesla größtenteils auf Hardware-Verkäufe zurückzuführen gewesen. Tesla dürfte jedoch 2022 mehr FSD-Funktionen (Full Self-Drive Features) freigeben, was sich positiv auf die Margen auswirken könnte.Anleger sollten sich bei einer Investition in die Aktie jedoch immer vor Augen halten, dass der Elektroauto-Pionier mit einem Börsenwert von knapp einer Billion Dollar auch nach dem Rücksetzer mehr als sportlich bewertet sei. Das Risiko ist dementsprechend höher im Vergleich zu einem Investment in General Motors, so Jochen Kauper von "Der Aktionär". (Analyse vom 21.02.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link