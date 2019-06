XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:

196,64 EUR +1,73% (28.06.2019, 16:41)



Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:

195,94 EUR +0,51% (28.06.2019, 16:56)



Nasdaq-Aktienkurs Tesla-Aktie:

224,00 USD +0,52% (28.06.2019, 16:42)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker Symbol Tesla-Aktie Deutschland:

TL0



Ticker Symbol Tesla-Aktie Nasdaq:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk. (28.06.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Herstellers von Premium-Elektroautos Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Die Ursache für den Brand eines Model S vor zwei Monaten auf einem Parkplatz in Shanghai sei geklärt. Tesla zufolge hätten Teams aus China und den USA keinen systematischen Fehler gefunden, sondern es habe sich um einen Einzelfall gehandelt. Unterdessen habe ein Analyst sein Kursziel für die Aktie deutlich gesenkt.Colin Langan von der Schweizer Bank UBS sehe Tesla nun innerhalb der nächsten zwölf Monate bei 160 Dollar statt bei 200. Er rechne für das zweite Quartal mit einem Verlust von 0,78 Dollar je Aktie (vorher: 0,49 Dollar). Langan habe Bedenken bezüglich des gesenkten Preises für den Autopiloten geäußert. Dieser könne auf die Margen drücken. Außerdem sei er skeptisch, ob das Ziel, 90.000 bis 100.000 Teslas im zweiten Quartal auszuliefern, erreicht werde.Laut Bloomberg würden Analysten im Schnitt weiter mit 0,49 Dollar Verlust rechnen. Die Verkaufsempfehlungen überwögen. Das durchschnittliche Kursziel liege allerdings noch bei 266 Dollar. Zuletzt habe Tesla bei 222 Dollar konsolidiert. Demnach bestünde noch etwas Luft nach oben.Eine Fehlfunktion in einem Batteriemodul sei der Grund gewesen, dass ein geparkter Tesla in Shanghai vor zwei Monaten Feuer gefangen habe. Tesla habe erklärt, das Sicherheitssystem habe funktioniert, der Rest der Batterie sei intakt geblieben. Insassen hätten das Auto im Ernstfall rechtzeitig verlassen können."Der Aktionär" meine: Die Nachricht aus China sei wichtig, um Sicherheitsbedenken zu zerstreuen. Das Land sei Teslas zweitgrößter Markt. Derzeit baue der Konzern eine Gigafactory in Shanghai, um dort Batterien und Autos für den lokalen Markt zu produzieren.Lars Friedrich von "Der Aktionär" rät bei der Tesla-Aktie abzuwarten. (Analyse vom 28.06.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Tesla.Börsenplätze Tesla-Aktie: