Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:

194,90 Euro -4,93% (17.05.2019, 16:03)



Nasdaq-Aktienkurs Tesla-Aktie:

217,98 USD -4,53% (17.05.2019, 15:49)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker Symbol Tesla-Aktie Deutschland:

TL0



Ticker Symbol Tesla-Aktie Nasdaq:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Zuletzt wurde SolarCity übernommen.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk (17.05.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jan Paul Fori vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des US-Herstellers von Premium-Elektroautos der Tesla Motors Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Wie sicher sei das autonome Fahren wirklich? Immer wieder komme es zu schweren Unfällen, bei denen das Auto mittels Autopilot gesteuert worden sei. Auch der Elektrotautopionier Tesla sei davon betroffen. Nun belaste ein Untersuchungsbericht der amerikanischen Verkehrsbehörde das Tesla-Image schwer - welche Auswirkung habe dies auf die Aktie?Der gestern Abend veröffentlichte, vorläufige Bericht zum Unfallhergang des tödlichen Unfalls am 1.März dieses Jahres in Florida komme zu einem schrecklichen Ergebnis. Demnach habe der Autopilot das Model S mit 68 Meilen pro Stunde (rund 110 km/h) in die Seite eines LKW-Anhängers gesteuert, der in diesem Moment den Highway überquert habe. Weder der Fahrer noch der Autopilot selbst hätten ein Ausweichmanöver durchgeführt, so der Bericht weiter. Tesla habe zu dem Bericht zunächst keine Stellung beziehen wollen, das Image des Autobauers habe durch den Unfall jedoch einen weiteren Kratzer erlitten.Auch an der Börse sei die Nachricht nicht gut angekommen. Die Tesla-Aktie habe am Donnerstag rund 1,6 Prozent auf 228,33 Dollar verloren. Im deutschen Handel notiere sie aktuell rund 0,9 Prozent niedriger bei 203,25 Euro. Sollte Tesla den negativen Newsflow nicht bald stoppen, könnte zumindest in Deutschland bald eine Eins vorne auf dem Kurszettel stehen.Anfang des Jahres habe die Tesla-Aktie ein Verkaufssignal in Form eines Death-Cross ausgebildet. Seitdem habe die Aktie deutlich korrigiert. Da sich an der fundamentalen Lage des Unternehmens jedoch nichts geändert habe, sei "Der Aktionär" weiterhin bullisch für Tesla. Der Elektroautomobilpionier bleibe eine spannende Wette auf das autonome Fahren in der Zukunft.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf mögliche Interessenskonflikte: Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: TeslaBörsenplätze Tesla-Aktie:Xetra-Aktienkurs Tesla-Aktie:195,26 Euro -4,75% (17.05.2019, 15:48)