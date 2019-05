Nasdaq-Aktienkurs Tesla-Aktie:

Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk (09.05.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von Jochen Kauper, Redakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Jochen Kauper von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektroautoherstellers Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Der Druck auf Tesla steige. US-Präsident Donald Trump habe im Handelskrieg mit China am Wochenende nachgelegt. Sonderzölle auf Wareneinfuhren im Wert von 200 Milliarden Dollar sollten ab Freitag von bisher zehn auf 25 Prozent erhöht werden. Drei Autohersteller würden durch die "Gegenzölle" besonders betroffen: BMW, Daimler und Tesla. Warum?Das Model S sei bereits sehr Margenschwach. "Die China-Verkäufe dürften im Jahr 2019 mit 150.000 Fahrzeugen geplant sein. Tesla würde durch den Zollkrieg mit mehr als einem Drittel seiner Fahrzeugverkäufe getroffen. Bei der schwierigen Lage bei Tesla wäre Zollkrieg ein zusätzlich, außerordentlich hohes Risiko. Macht Donald Trump seine Ankündigung wahr und die Chinesen reagieren mit Gegenmaßnahmen könnte Tesla in eine sehr schwierige Situation kommen. Hohe zusätzliche, nicht erwartetet Verluste durch Donald Trump könnten eine sehr gefährliche Gemengelage für Tesla verursachen", habe Autoexperte Ferdinand Dudenhöffer vom CAR-Institut gesagt.Nach der Bekanntgabe der Kapitalerhöhung durch Tesla seien die Käufer am Aktienmarkt zurückgekommen. Aus technischer Sicht habe die Aktie in den letzten zweieinhalb Jahren drei Mal zwischen 240 Dollar und 250 Dollar wieder nach oben gedreht. Mit der Verschärfung des Handelskriegs zwischen den USA und China kehre die Unsicherheit zurück.Jochen Kauper von "Der Aktionär" rät bei der Tesla-Aktie abzuwarten - Watchlist. (Analyse vom 09.05.2019)Börsenplätze Tesla-Aktie:XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:217,00 Euro -2,23% (09.05.2019, 11:45)Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:217,00 Euro -0,73% (09.05.2019, 12:19)