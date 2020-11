Nasdaq-Aktienkurs Tesla-Aktie:

Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk (01.11.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) unter die Lupe.An der Tesla-Aktie würden sich bekanntlich die Geister scheiden. Die Kursziele der Analysten würden gewaltig differieren - zwischen zwei- und vierstelligen Notierungen.Der US-Elektroautobauer scheine mehr Konkurrenz zu bekommen. Anfang der Woche habe es im "Consumer Reports" geheißen, dass die autonome Super Cruise Technologie von General Motors (GM) bei den Fahrversuchen in der realen Welt den Autopiloten von Tesla angeblich übertroffen habe. Das Analyshaus Wedbush habe dann am Donnerstag dazu gesagt, dass GMs Elektrofahrzeug Hummer in der Vorbestellungsphase ausverkauft sei und sich als starker Konkurrent des Tesla erweisen könnte.Am Freitag habe wiederum Reuters berichtet, dass Ford seine Active Driver Assist-Hardware in seine allererste Serie neu gestalteter F-150 Pickups und elektrischer SUVs vom Typ Mustang Mach-E einbaue, die noch in diesem Jahr auf den Markt kommen würden. Bis zum dritten Quartal 2021 plane das US-Autobauer, die Software ferngesteuert zu aktivieren, wodurch (auch) neue Konkurrenz für Tesla entstehe.Klar ist: Tesla habe eine gewaltige Vorsprung vor der Konkurrenz. Dennoch dürften sich Anleger - angesichts der hohen Bewertung der Tesla-Aktie - Gedanken machen, wenn auch nur ein Hauch von Konkurrenz in Erscheinung trete. Aus Sicht des "Aktionärs" habe Tesla weiterhin großes Potenzial. So könnten Neueinsteiger ihrerseits bei 350 USD mit einer Kauforder in Erscheinung treten, so Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 30.10.2020)Börsenplätze Tesla-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:334,80 EUR -4,19% (30.10.2020, 22:26)XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:335,35 EUR -5,40% (30.10.2020, 17:35)