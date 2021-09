NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk. (27.09.2021/ac/a/n)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Tesla: Starker Widerstand im Weg - ChartanalyseNach dem Ende der großen Korrektur ausgehend vom neuen Allzeithoch bei USD 900,40, die durch einen breiten Doppelboden bei USD 539,49 beendet wurde, steigen die Aktien von Tesla (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) seit Mai entlang der mittelfristigen Aufwärtstrendlinie nach Norden, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Dabei sei im Juli die zentrale Abwärtstrendlinie überschritten und nach einer kurzen Korrektur ein zweiter Anstieg vollzogen worden, der die Züge eines Aufwärtstrendkanals trage. Aktuell würden die Aktien des Elektroautobauers fast schon den zentralen Widerstand bei USD 780,10 erreichen.Ausblick: Mit dem Anstieg an diese Kursbarriere stünden die Anteile von Tesla vor einer mittelfristigen Weichenstellung. Denn ein Ausbruch über die Hürde könnte eine weitere Rallyphase einleiten.Die Long-Szenarien: Sollte das frühere Zwischenhoch USD 780,10 überschritten werden, wäre der Weg frei für einen Kaufimpuls bis USD 800,00 und USD 835,00. Dort könnte eine erneute Gegenbewegung starten. Bei einem Anstieg über USD 835,00 sollte man sich sogar schon auf einen Angriff auf das Rekordhoch bei USD 900,40 gefasst machen.Die Short-Szenarien: Aufgrund der hohen Volatilität und der teils deutlichen Korrekturen sei aber auch eine gewisse Stärke der Bären in den letzten Monaten nicht von der Hand zu weisen. Entsprechend könnte der Wert auch an der nahen Hürde scheitern und an den Support bei USD 708,85 fallen. Der Bruch der Marke würde dafür sprechen, dass eine zweite große Korrekturbewegung seit dem Rekordhoch begonnen habe. In der Folge dürften die Tesla-Aktien bis USD 648,84 und darunter bis USD 625,00 zurücksetzen. Dort wäre die Wiederaufnahme des Aufwärtstrends nicht nur möglich, sondern auch nötig, um einen Ausverkauf bis USD 539,49 zu vermeiden. (Analyse vom 27.09.2021)Börsenplätze Tesla-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:662,90 EUR +0,32% (27.09.2021, 09:53)XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:663,00 EUR +2,02% (27.09.2021, 09:37)