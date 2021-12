Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:

Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (07.12.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Herstellers von Elektrofahrzeugen Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Die Tesla-Aktie habe wieder den Weg nach oben eingeschlagen. Rückenwind bekomme das Papier unter anderem von der UBS.UBS-Analyst Patrick Hummel habe sein Kursziel für die Tesla-Aktie von 725 auf 1.000 Dollar angehoben. Hummel gehe davon aus, dass der Autohersteller auch weiterhin den Markt für Elektrofahrzeuge dominieren dürfte. Er erwarte, dass "kein Konkurrent 2022 auch nur in die Nähe von Tesla kommen wird"."Teslas strukturell besserer Zugang zu Chips und Batterien durch vertikale Integration ist ein wesentliches Unterscheidungsmerkmal gegenüber den meisten Konkurrenten und dürfte dazu beitragen, Teslas Marktführerschaft zu festigen", so Hummel in einer Notiz vom Dienstag.Aus technischer Sicht sei die Aktie am Scheideweg. "Die markttechnischen Indikatoren zeugen weiterhin von einer möglichen Bodenbildung bei rund 990 US-Dollar. Die Slow-Stochastik ist neutral. Auch die Bollinger-Bandbreite weist auf eine mögliche Bodenbildung der Tesla-Aktie bei 990 US-Dollar hin. Das Obere Bollinger-Band tendiert indes aktuell bei 1.183 US-Dollar. Ein Hinweis auf rückläufige Volatilität und Beruhigung. Die gestrige "Doji" gibt ein klares Zeichen, dass die 990 US-Dollar nun sowohl Boden als auch Trendumkehr sein können. Für (Wieder-) Einstige kann dies nun genutzt werden. Zeigt sich die Bodenbildung auch noch als nachhaltig, dann verläuft das nächste Ziel bei rund 1.070 US-Dollar", so Charttechnik-Experte Martin Utschneider von Donner & Reuschel.Jochen Kauper von "Der Aktionär" rät die Tesla-Aktie zu halten. (Analyse vom 07.12.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Tesla-Aktie: