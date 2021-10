Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:

Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk. (21.10.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Quartalszahlen von Tesla hätten alles in allem im Rahmen der Erwartungen gelegen. Der Elektroauto-Hersteller habe im dritten Quartal einen Umsatz in Höhe von 13,8 Milliarden Dollar erzielt. Die Analysten hätten im Vorfeld 13,9 Milliarden Dollar geschätzt.Unter dem Strich habe das Unternehmen einen Gewinn von 1,86 Dollar je Aktie eingefahren. Hier hätten die Prognosen in Höhe von 1,67 Dollar deutlich übertroffen werden können."Eine Reihe von Herausforderungen, darunter Halbleiterknappheit, Staus in den Häfen und Stromausfälle, haben unsere Fähigkeit beeinträchtigt, die Fabriken auf Hochtouren laufen zu lassen", so Tesla in einem Statement.Trotz dieser Probleme habe das Unternehmen seine frühere Prognose bekräftigt, wonach es ein "durchschnittliches jährliches Wachstum von 50 Prozent bei den Fahrzeugauslieferungen" über einen mehrjährigen Zeitraum erwarte."Viele Experten, die Tesla nicht als Automobilunternehmen evaluieren, sprechen von einer potenziellen Marktkapitalisierung von 3.000 Milliarden Dollar in den nächsten Jahren. Man schaue nur 18 Monate zurück. Teslas Marktbewertung hat sich verzehnfacht. Ich denke, wenn es Investoren klar wird, wie sehr Tesla von den Daten, dem neuronalen Netzwerk für autonomes Fahren, und den damit möglichen weiteren Einnahmequellen profitieren kann, dann sehen die heute über 800 Milliarden bald wie ein Schnäppchen aus", sage Zukunftsforscher und Buchautor Marion Herger gegenüber dem "Aktionär".Dennoch: Es scheine nur noch eine Frage der Zeit, bis das Papier das Allzeithoch bei 900,40 Dollar aus dem Markt nehme. Anleger sollten sich dabei von Rücksetzern nicht aus der Ruhe bringen lassen.Jochen Kauper von "Der Aktionär" rät die Tesla-Aktie zu halten. (Analyse vom 21.10.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Tesla-Aktie: