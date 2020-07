XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:

Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk (10.07.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Leon Müller vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Tesla stelle derzeit alles, was es im Automobilsektor gegeben habe und gebe in den Schatten. Ob Beschleunigungswerte oder Kursrendite - Tesla spiele in einer eigenen Liga. Selbst Ulknummern wie "S3XY-Shorts" würden die gewünschte Wirkung erzeugen. Fans würden die Marke lieben, Börsianer würden ob der rasanten Entwicklung staunen, die immer verrücktere Ausmaße annehme.Tesla stelle die Automobilwelt auf den Kopf. Der E-Auto-Pionier aus Kalifornien spiele mittlerweile in einer eigenen Liga. Knapp 260 Milliarden US-Dollar - umgerechnet etwa 230 Milliarden Euro - bringe Tesla inzwischen auf die Börsenwaage, sei damit mehr wert als Daimler (39 Mrd. Euro), BMW (37,5 Mrd. Euro), Volkswagen (70 Mrd. Euro) zusammen. Das deutsche Top-Trio bringe es gemeinsam gerade einmal auf 146,5 Milliarden Euro Börsenwert. Noch vor wenigen Monaten hätte eine solche Entwicklung kaum jemand für möglich gehalten. Selbst gestandene Tesla-Bullen wie Alfred Maydorn würden inzwischen die Frage stellen, ob die Aktie zu teuer sei.In dieser Phase der Übertreibung - die Tesla-Aktie habe binnen Jahresfrist 472 Prozent an Wert gewonnen . veröffentliche die US-Bank Morgan Stanley eine Studie. Anfang Juli zeichne Adam Jonas ein neues Bullenszenario. Sein Kursziel in diesem Fall: 2.070 US-Dollar. Zuvor habe er im Best-Case-Szenario einen fairen Preis von 1.200 US-Dollar angenommen, der mit Bekanntgabe der jüngsten Auslieferungszahlen längst erreicht und überschritten worden sei.Bei 2.070 US-Dollar wäre Tesla über 380 Milliarden US-Dollar wert. Wie schon heute mehr als je ein Automobilkonzern der Welt zuvor.Wer hier investiert ist, lässt die Gewinne laufen angesichts der laufenden dynamischen Aufwärtsbewegung, so Leon Müller von "Der Aktionär". Allerdings: Gewinnmitnahmen sollten den Weg nach oben begleiten. Denn: Die Wahrscheinlichkeit, dass die Aktie einen großen Rücksetzer "erleide", sei mit jedem Tag höher als die Wahrscheinlichkeit, dass sie schnurstraks weiter Richtung 2.000-Dollar-Marke marschiere. (Analyse vom 10.07.2020)Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte: Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Tesla.Börsenplätze Tesla-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:1.229,80 EUR -0,58% (10.07.2020, 10:03)