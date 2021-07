ISIN Tesla-Aktie:

Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol Deutschland: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk (27.07.2021/ac/a/n)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Verkauf der Aktie des Elektroautobauers Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA).Tesla habe sich in Q2/2021 erneut sehr dynamisch entwickelt, was aber auch auf einen Basiseffekt zurückzuführen sei. Der E-Autobauer habe vor allem beim EPS die (Markt-)Erwartungen erneut deutlich übertreffen können. Im Gegensatz zu Q1 sei Tesla auch erlösseitig über dem Marktkonsens herausgekommen. Der Konzern habe per Ende Q2/2021 nach wie vor über eine Nettoliquidität (rund 6,8 Mrd. USD) verfügt. Der Ausblick sei erneut wiederholt worden. Während Diermeier das Auslieferungsziel für das Gesamtjahr 2021 (>+50% y/y) nach wie vor für realistisch erachte, bewerte er die Mehrjahres-Guidance (CAGR der Auslieferungen: 50%) trotz des zu erwartenden starken Marktwachstums sowie der Technologieführerschaft - aufgrund der zunehmenden E-Auto-Konkurrenz - weiterhin als zu ambitioniert.Der Analyst betrachte Tesla nach wie vor als erfolgreiches Unternehmen mit positiven Perspektiven. Jedoch seien diese Aspekte seines Erachtens auf dem aktuellen Kursniveau der Tesla-Aktie (trotz seit Jahresbeginn: -8%) mehr als eingepreist.In Erwartung eines deutlich negativen Gesamtertrags (12 Monate) lautet das Rating für die Tesla-Aktie weiterhin "verkaufen", so Sven Diermeier, Analyst von Independent Research. Das Kursziel werde von 338 USD auf 351 USD angehoben. (Analyse vom 27.07.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:568,00 EUR +1,90% (27.07.2021, 09:59)XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:567,70 EUR +1,90% (27.07.2021, 09:46)NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:657,62 USD +2,21% (26.07.2021, 22:00)