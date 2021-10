XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:

763,40 EUR +2,54% (21.10.2021)



NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

892,35 USD +3,07% (21.10.2021, 17:51)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk. (21.10.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Nach den Zahlen zum dritten Quartal starte die Aktie von Tesla kräftig durch und kratze am Rekordhoch von 900,40 Dollar. Die bisherige Bestmarke von Anfang 2021 sei am Donnerstag um 0,40 Dollar um Haaresbreite verfehlt worden. Frischen Rückenwind würden unter anderem positive Analysten- und Expertenstimmen verleihen.Autoexperte Ferdinand Dudenhöffer habe sich schwer beeindruckt vom Geschäftsbericht gezeigt, der bereits den dritten Rekord-Quartalsgewinn in Serie ausgewiesen habe. "Tesla strotzt vor Kraft und Grünheide ist noch nicht mal angelaufen", so der Branchenkenner. Während Teslas Gewinnspannen zuletzt gestiegen seien, sei erneut die Bedeutung von Abgaszertifikaten gesunken, die andere Autobauer benötigen würden, um ihre Emissionsbilanz aufzubessern. Im jüngsten Vierteljahr habe Tesla damit nur noch 279 Millionen Dollar umgesetzt, in den Vorquartalen seien diese Erlöse wesentlich höher gewesen.Die US-Investmentbank Goldman Sachs habe das Kursziel für Tesla nach Quartalszahlen von 875 auf 905 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "buy" belassen. Die robusten Gewinnspannen hätten einmal mehr das starke Gewinnpotenzial des E-Autoherstellers unterstrichen, so Analyst Mark Delaney in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Experte habe seine Ergebnisprognosen (EPS) für die Jahre 2021 bis 2023 nach oben geschraubt. Viel Luft nach oben signalisiere Delaney damit allerdings nicht.Etwas mehr Spielraum würden indes die Analysten von Jefferies sehen. Das Votum laute unverändert "buy" mit einem Kursziel von 950 US-Dollar. Der E-Autobauer habe in einem weiteren beeindruckenden Quartal einen Rekord gesetzt, so Analyst Philippe Houchois. Der Konzern sei an einem Punkt angelangt, am dem er das Gleichgewicht zwischen Preisgestaltung, Marge und Erschwinglichkeit besser kontrollieren könne.Es scheine nur eine Frage der Zeit, bis die Tesla-Aktie in einem freundlichen Gesamtmarkt auf ein neues Rekordhoch steige und damit ein frisches Kaufsignal generiere. Mit einem Börsenwert von knapp 900 Milliarden Dollar seien allerdings schon viele Vorschusslorbeeren beim Elektroauto-Pionier eingepreist.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Tesla-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:764,00 EUR +2,87% (21.10.2021, 18:05)