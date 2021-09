XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:

673,80 EUR +0,93% (29.09.2021, 11:13)



NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

777,56 USD -1,74% (28.09.2021)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk. (29.09.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektroautomobilherstellers Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Noch immer sei der Bestandteil der Elektrofahrzeuge bezogen auf den gesamten Automarkt relativ überschaubar. Experten seien sich sicher, dass sich das in den kommenden Jahren gravierend ändern werde. Analyst Daniel Ives von Wedbush habe Tesla dabei als eine der besten Aktien im Bereich der Elektroautos bezeichnet, um von diesem Trend zu profitieren. Piper Sandler-Analyst Alexander Potter erwarte neue Verkaufsrekorde im dritten Quartal. Der aktuelle Rücksetzer stelle eine Kaufchance dar.In seiner neuesten Studie zu Tesla habe Wedbush-Analyst Dan Ives sein Kursziel von 1.000 Dollar für die Tesla-Aktie bekräftigt. Ives habe zwar eingeräumt, dass es in China regulatorische Herausforderungen geben würde, die den Aktienkurs in den letzten Quartalen belastet hätten, er gehe aber davon aus, dass sich diese bis Ende des Jahres auflösen würden.Auch wenn sich der Wettbewerb schnell verschärfe, sehe Ives Tesla im Vergleich zu anderen Elektroautoherstellern in einer dominanten Position. Er gehe davon aus, dass der Markt für Elektrofahrzeuge und autonome Fahrzeuge von heute 3 Prozent auf 10 Prozent im Jahr 2025 anwachsen werde, wobei Tesla von dieser Verschiebung weitaus stärker profitieren werde als andere Unternehmen.Auch Piper Sandler-Analyst Alexander Potter lobe Tesla. Er gehe davon aus, dass Tesla sein bestes Quartal aller Zeiten vorlegen werde. Potter erwarte, dass Tesla im dritten Quartal 233.000 Autos ausliefern werde. Grund genug für den Analysten, seine Schätzungen für 2021 für den Elektroautohersteller anzuheben. Potters neues Modell sehe vor, dass Tesla im Jahr 2021 894.000 Fahrzeuge ausliefern werde (vorherige Prognose 846.000). Nicht nur deshalb bleibe Potter für Tesla extrem optimistisch: Sein Kursziel laute 1.200 Dollar!Für die einen sei Tesla viel zu teuer, für die anderen - wie unter anderem Star-Investorin Cathie Wood von Ark-Invest - sei das Papier noch immer eine Investition wert. Fakt sei: Tesla sei der Trendsetter der Branche und führend im Bereich der Elektroautos, Software und Autonomes Fahren. Zuletzt habe Tesla den Einstieg in den Strommarkt angekündigt. Gut möglich, dass Tesla bald die nächste Branche aufmische.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Tesla-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:673,40 EUR +1,17% (29.09.2021, 11:27)