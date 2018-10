XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:

248,09 Euro -6,28% (04.10.2018, 16:29)



Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:

246,05 Euro -3,51% (04.10.2018, 16:44)



Nasdaq-Aktienkurs Tesla-Aktie:

USD 286,27 -2,89% (04.10.2018, 16:31)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker Symbol Tesla-Aktie Deutschland:

TL0



Ticker Symbol Tesla-Aktie Nasdaq:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Zuletzt wurde SolarCity übernommen.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA. (04.10.2018/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Florian Söllner, leitender Redakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Herstellers von Premium-Elektroautos Tesla Motors Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) unter die Lupe.In Australien sei ein Junge von einem Krokodil gebissen worden - er habe ein Mädchen beeindrucken wollen. Bei Elon Musk müsse es wie immer eine Nummer größer sein: Um, wie die SEC sage, seine Freundin zu "amüsieren", habe er den "Funding-Secured"-Wunschkurs zur Privatisierung auf 420 USD aufgerundet - eine Zahl, die in den USA für Cannabis-Konsum stehe. Obwohl Musk "wusste", dass der Deal "zweifelhaft" sei, habe er per Tweet die Tesla-Aktie (22% Anteil) nach oben bewegt. Rapperin Grimes sei beeindruckt gewesen. Doch das Kichern über die gutgläubige Börse sei teuer erkauft worden.Musk habe die SEC unterschätzt - die US-Börsenaufsicht habe blitzschnell und mit scharfen Zähnen zugebissen. Die 40-Mio.-USD-Strafe für Musk und Tesla reiße zwar nur ein Stück aus seinem 20.000 Mio. USD großen Vermögen. Er dürfe CEO bleiben. Doch mit dem Verlust seines Postens als Chairman sei er ein Stückchen entmannt worden. Die SEC schlage ferner auf seine Twitter-Finger: Künftig müsse Musk Tweets prüfen lassen.Balzverhalten erkläre die Entgleisung nur zum Teil. Musks legendärer Mut und seine Kreativität würden auf seinem Weltbild fußen. 2016 habe er gesagt: "Sehr wahrscheinlich ist das alles gar nicht real - leben wir in einer Art Computerspiel oder virtuellen Traumwelt? Möglich ist hier alles.Problem für Musk: Das Gros der Investoren und Staatsanwälte hänge in einer spießigen, alten Realität fest, in der am Ende Fakten und Gewinne zählen würden. Noch sei Tesla davon offenbar ein Stückchen entfernt. In einer Mail habe Musk nur geschrieben, "sehr nahe" am Break-even zu sein.Nur für Zocker, so Florian Söllner von "Der Aktionär"in einer aktuellen Tesla-Aktienanalyse. Musk vertrauen und die teure Aktie kaufen, sei eine Mutprobe - keine clevere. (Analyse vom 04.10.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Tesla-Aktie: