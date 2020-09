Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:

Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk (29.09.2020/ac/a/n)



Hannover (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von Aktienanalyst Frank Schwope von der Nord LB:Frank Schwope, Aktienanalyst der Nord LB, rät in einer aktuellen Studie zum Automobilsektor die Aktie des Herstellers von Elektrofahrzeugen Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) zu verkaufen.Während alle traditionellen Automobil-Herstellermassiv unter der Corona-Pandemie leiden würden, fahre Tesla selbst in der Krise mit steigenden Verkaufszahlen vor. Die Amerikaner hätten weltweit in den ersten sechs Monaten 2020 179.146 Elektroautos ausliefern können und damit trotz Corona 13,1% Einheiten mehr als im 1. Halbjahr 2019. Nehme die Elektromobilität endlich Fahrt auf?Derweil der Automarkt in Deutschland im August um 20,0% auf 251.044 Neuzulassungen zurückgegangen sei und das Minus in den ersten acht Monaten 2020 bei 28,8% gelegen habe, so dass nur 1,777 Mio. Fahrzeuge einen Käufer gefunden hätten, habe Tesla - allerdings ausgehend von noch recht niedriger Basis - sowohl im August um 453,7% auf 2.846 Fahrzeuge als auch in den ersten acht Monaten um 11,2% auf 8.152 Elektroautos zulegen können. Die Elektroauto-Verkäufe aller Hersteller in Deutschland seien im August um 221,5% auf 16.076 Einheiten gestiegen, so dass der Marktanteil bei 6,4% gelegen habe. Von Januar bis August 2020 seien insgesamt 77.181 Elektroautos neu registriert worden, der Marktanteil für diesen Zeitraum habe damit bei 4,3% gelegen.In der EU seien im 1. Halbjahr 2020 154.935 Elektroautos neu zugelassen worden, was einem Plus von 40,2% entsprochen habe. Im stark durch Corona beeinflussten Q2 habe der Zuwachs immerhin noch bei 12,7% gelegen, was zu 63.216 Fahrzeug-Registrierungen geführt habe. Die Neuzulassungen aller Pkw in der EU seien hingegen in den ersten acht Monaten 2020 um 32,0% auf 6,1 Mio. Einheiten zurückgegangen.Auf dem weltgrößten Automarkt China seien gemäß dem Branchenverband CAAM von Januar bis August 2020 332.000 batteriebetriebene Elektroautos(BEV) verkauft worden, was einem Rückgang gegenüber dem Vorjahr von 35,2% entsprochen habe. Im August seien allerdings rund 70.000 BEVs abgesetzt worden, was einem Plus von 38,1% gleichkomme. Der Rückgang in China in den ersten acht Monaten sei sowohl auf die Folgen der Corona-Pandemie, als auch auf veränderte Fördermaßnahmen zurückzuführen gewesen. Der Gesamtmarkt im Reich der Mitte schrumpfe ein den ersten acht Monaten 2020 um 15,4% auf 11,288 Mio. Pkw.In Zeiten stark rückläufiger Absatzzahlen herkömmlicher Fahrzeuge würden die Verkäufe der Elektroautos in vielen Ländern durchstarten, was nicht zuletzt auf staatliche Fördermaßnahmen zurückzuführen sei. Abzulesen sei dies auch an der unterschiedlichen regionalen Entwicklung. Unterstützend würden die etablierten Auto-Hersteller immer mehr Elektromodelle präsentieren. Zugleich dürften die Kosten für die Elektro-Fahrzeuge in den nächsten Jahren durch Fortschritte bei den Batterien und in der Produktion sukzessive sinken. So plane Tesla, im Jahr 2023 ein Elektroauto für rund USD 25.000 anzubieten, wenngleich fraglich sei, ob CEO Elon Musk damit Geld verdienen könne. Nach Erachten von Schwope könnten die Preise für Elektroautos bereits im Jahr 2023 oder 2024 auf dem Niveau der Preise für Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor liegen, sofern man die Kosten für Schadstoffemissionen und staatliche Subventionen berücksichtige. Spätestens dann werde die Entscheidung für den Erwerb eines Autos mit Verbrennungsmotor sehr schwer, insbesondere wenn der Käufer den Rest- bzw. Wiederverkaufswert eines Verbrenners im Auge behalte.Frank Schwope, Aktienanalyst der Nord LB, bewertet in seiner aktuellen Branchenstudie die Tesla-Aktie mit dem Rating "verkaufen". Das Kursziel laute USD 130,00. (Analyse vom 29.09.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der "Tesla Inc.": Keine vorhanden.Börsenplätze Tesla-Aktie: