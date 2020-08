XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:

Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA. (18.08.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektroautobauers Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Die Tesla-Aktie haben am Montag mit dem Schlusskurs von 1.835,64 USD einen neuen Rekord aufgestellt. Damit habe der US-Elektroautobauer einen Börsenwert von über 300 Mrd. USD erreicht. Zum Vergleich: BMW, Daimler und Volkswagen zusammen kämen auf einen Börsenwert von rund 160 Mrd. USD.Laut Händlern habe die Tesla-Aktie bei ihrem letztlich 11%-igen Anstieg am Montag weiter Rückenwind davon bekommen, dass die Papiere demnächst gesplittet werden sollten, um sie auf ihrem hohen Niveau auch für Kleinanleger wieder interessanter zu machen. Die Aktionäre des derzeit wertvollsten Autobauers sollten für je ein Papier vier weitere Anteilscheine als Dividende erhalten. Wirksam werden solle der Split am 31. August.Die Tesla-Aktie habe zuletzt eine Fahnenstange ausgebildet. Das Risiko eines stärkeren Rückschlags sei weiterhinvorhanden. Neukäufe kämen nur nach einer ausgeprägten Korrektur in Frage. Gewinnmitnahmen sollten den Weg der Tesla-Aktie nach oben begleiten. (Analyse vom 18.08.2020)Hinweis:Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Tesla-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:1.551,80 EUR +0,41% (18.08.2020, 08:46)