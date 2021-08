ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Deutschland Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk (13.08.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Paris (www.aktiencheck.de) - Tesla: Neuer Rallyschub möglich - ChartanalyseDie Tesla-Aktie (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) markierte am 25. Januar 2021 das aktuelle Allzeithoch bei 900,40 USD und fiel danach zweimal auf die Unterstützung bei 545,00 USD ab, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Seit dem zweiten Test dieser Marke vom 19. Mai befinde sich der Wert wieder in einer Aufwärtsbewegung. Dabei sei er am 2. August über die Widerstandszone zwischen 697,62 und 700,00 USD nach oben ausgebrochen. In den letzten Tagen sei die Aktie oberhalb dieser Zone seitwärts gelaufen. Gestern habe sie sich mit einer langen weißen Kerze gelöst.Damit könnte die kleine Konsolidierung der letzten Tage zu Ende sein. Ein neuer Rallyschub bis zumindest an den wichtigen Widerstand bei 780,10 USD erscheine möglich. Gelinge ein Ausbruch über diese Marke, dann wäre sogar eine weitere bis an das Allzeithoch möglich. Sollte die Tesla-Aktie aber unter 697,62 USD abfallen, könnte es zu einer weiteren Abwärtsbewegung in Richtung 655 USD kommen. Dort würden in einigen Tagen der gebrochene Abwärtstrend ab dem Allzeithoch und der Aufwärtstrend seit 8. September 2020 aufeinander treffen. (Analyse vom 13.08.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Tesla-Aktie:614,10 EUR -0,23% (13.08.2021, 08:39)XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:606,40 EUR +0,68% (12.08.2021)NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:722,25 USD +2,04% (12.08.2021)