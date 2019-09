Börsenplätze Tesla-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Tesla-Aktie:

223,00 EUR +0,18% (13.09.2019, 13:48)



Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:

223,15 EUR +0,29% (13.09.2019, 13:24)



Nasdaq-Aktienkurs Tesla-Aktie:

245,87 USD (12.09.2019)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker Symbol Tesla-Aktie Deutschland:

TL0



Ticker Symbol Tesla-Aktie Nasdaq:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Zuletzt wurde SolarCity übernommen.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk. (13.09.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Mit dem Taycan habe Porsche auf dem Nürburgring einen Rekord für Elektroautos aufgestellt. Das habe offenbar den Ehrgeiz von Elon Musk angestachelt. Inzwischen sei klar geworden, dass der Tesla-Chef tatsächlich versuchen wolle, mit einem - offensichtlich modifizierten - Model S den Rekord zu übertrumpfen.Wie berichtet, habe Musk zunächst ein bisschen gegen Porsche gestichelt und dafür Gegenwind auf Twitter bekommen. Einen Tag später habe Musk ergänzt, der Taycan wirke aber "wie ein gutes Auto. Die Nürburg-Runden-Zeit ist toll."Die Ankündigung, ein Model S auf den Nürburgring zu schicken, meine Musk anscheinend ernst. Inzwischen habe er bestätigt, dass zwei Siebensitzer bereits vor Ort seien und von einem Team vorbereitet würden. Allerdings brauche es noch etwas Zeit.Unter anderem würden spezielle Reifen montiert, die Aerodynamik optimiert und wohl auch ein neuer Leistungsmodus names Plaid getestet, berichte "Auto Motor und Sport". Am kommenden Mittwoch, 18. September, sei "eine größere Fahrt geplant". Offizielle Bestätigungen für einen konkreten Termin, an dem der Rekordversuch stattfinden solle, gebe es bislang jedoch nicht.Natürlich werde Musk nicht persönlich am Steuer sitzen. Mit Thomas Mutsch sei ein Fahrer verpflichtet worden, der schon für einen anderen US-Milliardär auf dem Ring gefahren habe - James Glickenhaus, Investment-Manager mit Leidenschaft für Rennwagen-Spezialanfertigungen.Die ganze Aktion sei eine reine Show-Veranstaltung. Rekord-Runden auf Rennstrecken mit speziell präparierten Wagen würden dem Prestige der Hersteller dienen. Für Tesla seien die Vorberichte zudem kostenlose Werbung. Mit dem Einsatz der Siebensitzer lasse sich das Unternehmen eine Hintertür offen. Selbst wenn das Model S nicht schneller als der Taycan sein sollte, könnten die Amerikaner am Ende vielleicht zumindest den Rekord für Siebensitzer auf der Norschleife für sich beanspruchen. Unter Marketing-Gesichtspunkten könnte Musks anfänglich etwas plumpe Twitter-Reaktion auf den Porsche Taycan also unterm Strich doch noch Sinn ergeben. Die Angelegenheit bleibe unterhaltsam.Unmittelbare Auswirkungen auf den Tesla-Aktienkurs erwartet Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" allerdings weder durch einen Triumph noch durch ein Scheitern auf der Nordschleife. (Analyse vom 13.09.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Tesla.