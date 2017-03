Nasdaq-Aktienkurs Tesla Motors-Aktie:

Kurzprofil Tesla Motors Inc.:



Tesla Motors Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Motors Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Hauptsitz von Tesla Motors Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA. (02.03.2017/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla Motors-Aktie sollte bald wieder Fahrt nach oben aufnehmen! AktienanalyseOptimistisch zeigt sich Alfred Maydorn, Herausgeber des Maydorn Report, in einer aktuellen Aktienanalyse für die Aktien von Tesla Motors Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA).Die Tesla Motors-Aktie sei fast am Allzeithoch gewesen. Jetzt habe sei korrigiert. Dazu hätten zum einen die Zahlen und zum anderen die Herunterstufung der Tesla Motors-Aktie von Goldman Sachs beigetragen. Laut dem Aktienprofi sei bei Tesla Motors jedoch alles im grünen Bereich. Es gebe bei Tesla Motors auch gute Nachrichten. Tesla Motors habe z. B. gesagt, dass man in China im letzten Jahr unheimlich stark gewachsen sei. Man habe seine Umsätze auf über 1 Mrd. USD fast verdreifacht.Die Tesla Motors-Aktie habe sich auf dem Niveau um etwa 250 USD stabilisiert. Hier sei erst mal ein bisschen Ruhe angesagt.Die Tesla Motors-Aktie kann wieder Fahrt nach oben aufnehmen, wenn im weiteren Jahresverlauf Details zum Model 3 kommen, so Alfred Maydorn, Herausgeber des Maydorn Report, im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 02.03.2017)Börsenplätze Tesla Motors-Aktie:XETRA-Aktienkurs Tesla Motors-Aktie:237,801 Euro +0,11% (02.03.2017, 14:19)Tradegate-Aktienkurs Tesla Motors-Aktie:238,45 Euro +0,64% (02.03.2017, 14:33)