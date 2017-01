ISIN Tesla Motors-Aktie:

Kurzprofil Tesla Motors Inc.:



Tesla Motors Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Motors Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Hauptsitz von Tesla Motors Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk (16.01.2017/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla Motors-Aktienanalyse von Michel Doepke vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Michel Doepke von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektroautobauers Tesla Motors Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Mit Panasonic habe der Elektroautohersteller bei der Batterieproduktion in der Gigafactory einen starken Partner hinzugewinnen können. Ein neues Produkt von Panasonic zeige im Video ein Augmented Reality (AR) Head-Up Display für Autos. Mithilfe der AR-Technologie würden die Japaner planen, ein sicheres, komfortables und umweltfreundliches System anzubieten. Da bereits Panasonic mit Tesla im Batterie-Segment kooperiere, könnte das US-Unternehmen auch im Automotive-Bereich mit Panasonic eine Allianz eingehen.In den vergangenen Wochen habe sich die Charttechnik der Tesla Motors-Aktie deutlich verbessert. Langfristig befinde sich der Titel jedoch in einer großen Seitwärts-Range.Dies macht die Tesla Motors-Aktie für Trader interessant, so Michel Doepke von "Der Aktionär". Längerfristig dagegen könnten Produktionsengpässe bzw. verspätete Auslieferungen des Model 3 wieder belasten. (Analyse vom 16.01.2017)