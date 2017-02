Nasdaq-Aktienkurs Tesla Motors-Aktie:

USD 279,8675 +2,81% (21.02.2017, 16:12)



ISIN Tesla Motors-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla Motors-Aktie:

A1CX3T



Ticker Symbol Tesla Motors-Aktie Deutschland:

TL0



Ticker Symbol Tesla Motors-Aktie Nasdaq:

TSLA



Kurzprofil Tesla Motors Inc.:



Tesla Motors Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Motors Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Hauptsitz von Tesla Motors Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA. (21.02.2017/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla Motors-Aktie: Zurückhaltung vor Zahlen empfohlen! Langfristig Aufwärtstrend erwartet! AktienanalyseAlfred Maydorn, Herausgeber des Maydorn Report, rät in einer aktuellen Aktienanalyse sich die Aktien von Tesla Motors Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) hinlegen und liegen lassen.Die Zahlen von Tesla Motors, die morgen veröffentlicht würden, würden sicherlich nicht gut ausfallen, so der Aktienprofi. Man werde wieder einen Verlust ausweisen müssen. Elon Musk werde wahrscheinlich irgendeine Ankündigung parat haben, die den Kurs der Tesla Motors-Aktie vielleicht sogar nach oben treibe. Interessant finde der Börsenexperte, dass sich die meisten Anleger im Vorfeld der Zahlen-Bekanntgabe auf fallende Kurse der Tesla Motors-Aktie positionieren würden. Das sei eigentlich immer fast schon ein sicheres Zeichen, dass am Ende genau das nicht passiere. Der Börsenexperte würde sich bei der Tesla Motors-Aktie vor den Zahlen zurückhalten und nicht spekulieren. Grundsätzlich glaubt der Aktienprofi, dass der langfristige Trend bei der Tesla Motors-Aktie aufwärts sein werde.Man kann sich die Aktien von Tesla Motors hinlegen und liegen lassen, wenn man an die Story glaubt, so Alfred Maydorn, Herausgeber des Maydorn Report, im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 21.02.2017)