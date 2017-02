Nasdaq-Aktienkurs Tesla Motors-Aktie:

USD 267,58 +2,10% (09.02.2017, 16:46)



ISIN Tesla Motors-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla Motors-Aktie:

A1CX3T



Ticker Symbol Tesla Motors-Aktie Deutschland:

TL0



Ticker Symbol Tesla Motors-Aktie Nasdaq:

TSLA



Kurzprofil Tesla Motors Inc.:



Tesla Motors Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Motors Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Hauptsitz von Tesla Motors Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk

(09.02.2017/ac/a/n)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Milwaukee (www.aktiencheck.de) - Tesla Motors-Aktienanalyse von Analyst Ben Kallo von Robert W. Baird:Analyst Ben Kallo vom Investmenthaus Robert W. Baird bestätigt laut einer Aktienanalyse in Bezug auf die Aktien von Tesla Motors Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) die Erwartung einer überdurchschnittlichen Kursentwicklung.Um einer gestiegenen Zuversicht in die Auslieferungszahlen Rechnung zu tragen, erhöhen die Analysten von Robert W. Baird ihre Schätzungen für das vierte Quartal und das Geschäftsjahr 2017.Investoren sollten sich auf die Zeit nach der SolarCity-Integration und den Model 3-Hochlauf konzentrieren. Anleger sollten sich bereits im Vorfeld positiver Ereignisse positionieren. Kurzfristige Volatilitäten beim Aktienkurs sollten als Einstiegsgelegenheit betrachtet werden.Analyst Ben Kallo ist von einer Outperformance des Model 3 gegenüber den Wettbewerbern überzeugt. Zusammen mit der Gigafactory errichte Tesla Motors Inc. signifikante Barrieren für die Konkurrenz.Die Aktienanalysten von Robert W. Baird stufen in ihrer Tesla Motors-Aktienanalyse den Titel unverändert mit "outperform" und einem Kursziel von 338,00 USD ein.XETRA-Aktienkurs Tesla Motors-Aktie:251,85 Euro +3,39% (09.02.2017, 16:29)Tradegate-Aktienkurs Tesla Motors-Aktie:250,16 Euro +2,07% (09.02.2017, 16:42)