Nasdaq-Aktienkurs Tesla Motors-Aktie:

251,23 USD +0,48% (02.03.2017, 15:47)



ISIN Tesla Motors-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla Motors-Aktie:

A1CX3T



Ticker Symbol Tesla Motors-Aktie Deutschland:

TL0



Ticker Symbol Tesla Motors-Aktie Nasdaq:

TSLA



Kurzprofil Tesla Motors Inc.:



Tesla Motors Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Motors Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Hauptsitz von Tesla Motors Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA. (02.03.2017/ac/a/n)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Tesla Motors-Aktie: Sorgen wegen möglicher Kapitalerhöhung belasten den Kurs - AktienanalyseDer Elektroautobauer Tesla Motors (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) hat seinen Verlust im Schlussquartal überraschend deutlich verringert, von 320 Mio. auf 121,3 Mio. Dollar, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Der Umsatz habe um 88 Prozent auf 2,3 Mrd. Dollar angezogen. Das höre sich gar nicht mal schlecht an, zumal Tesla-Chef Elon Musk erneut das Ziel bestätigt habe, im kommenden Jahr insgesamt eine Mio. Fahrzeuge produzieren zu wollen. Auch der Zeitplan für das Model 3 stehe: Im September solle der Mittelklasse-Stromer in die Serienfertigung gehen. Die Tesla Motors-Aktie sei dennoch unter die Räder geraten. Denn die Geschäftsausweitung bringe einen erhöhten Kapitalbedarf mit sich.Laut Musk stünden vor dem Start des Model 3 noch weitere Ausgaben von bis zu 2,5 Mrd. Dollar an. Zudem plane der Firmenchef bereits den Bau von möglicherweise drei weiteren Großfabriken. Zwar habe man genug Geld in der Rückhand, um die ehrgeizigen Expansionspläne in die Tat umzusetzen, doch vermutlich wäre eine Kapitalerhöhung sinnvoll, um das Risiko zu reduzieren, so Musk in einer Telefonkonferenz mit Experten - das habe Anlegern gehörig auf den Magen geschlagen.Die Sorgen um eine mögliche Kapitalerhöhung dürften den Kurs zwar eine Weile beschäftigen. Der Einstieg in die Massenfertigung und die daraus resultierenden Geschäftsaussichten sollten allerdings immer wieder Käufer anlocken. Und schließlich gibt es ja auch noch die von Donald Trump in Aussicht gestellten Konjunkturprogramme und Steuererleichterungen, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 08/2017)