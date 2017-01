Nasdaq-Aktienkurs Tesla Motors-Aktie:

USD 246,17 +3,28% (19.01.2017, 16:47)



ISIN Tesla Motors-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla Motors-Aktie:

A1CX3T



Ticker Symbol Tesla Motors-Aktie Deutschland:

TL0



Ticker Symbol Tesla Motors-Aktie Nasdaq:

TSLA



Kurzprofil Tesla Motors Inc.:



Tesla Motors Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Motos Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Hauptsitz von Tesla Motors Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk

(19.01.2017/ac/a/n)

New York (www.aktiencheck.de) - Tesla Motors-Aktienanalyse von Analyst Adam Jonas von Morgan Stanley:Aktienanalyst Adam Jonas von der Investmentbank Morgan Stanley rät Investoren im Rahmen einer aktuellen Aktienanalyse nunmehr zu einer Übergewichtung der Aktien des US-Herstellers von Premium-Elektroautos der Tesla Motors Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA).Die Prognosen zu den Model 3-Stückzahlen in 2018 sind von den Analysten von Morgan Stanley um 75.000 Einheiten erhöht worden. Die 2020er-Schätzung steige um nahezu 100.000 Stück.Das Aufwärtspotenzial der Aktien von Tesla Motors begründe sich ausschließlich mit Tesla Mobility. Der Übernahme von SolarCity werde im Bewertungsmodell weiterhin kein Wert beigemessen. Das gleiche gelte für Tesla Energy.Das Zurückziehen von Technologiefirmen beim Bau eines kompletten Fahrzeugs repräsentiere eine Veränderung der Wettbewerbslage. In den vergangenen beiden Jahren habe möglicher Konkurrenzdruck die Kursentwicklung überschattet. Analyst Adam Jonas weist zudem darauf hin, dass Tesla Motors im Epizentrum der Arbeitsplatzschaffung in der US-Hochtechnologiebranche stehe. Das Unternehmen könnte von der neuen US-Administration mehr als nur symbolisch profitieren.Die Analysten von Morgan Stanley setzen in ihrer Tesla-Aktienanalyse das Votum von "equal-weight" auf "overweight" hoch und heben das Kursziel von 242,00 auf 305,00 USD an.XETRA-Aktienkurs Tesla Motors-Aktie:232,20 Euro +4,78% (19.01.2017, 16:31)Tradegate-Aktienkurs Tesla Motors-Aktie:231,68 Euro +3,40% (19.01.2017, 16:45)