ISIN Tesla Motors-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla Motors-Aktie:

A1CX3T



Ticker Symbol Tesla Motors-Aktie Deutschland:

TL0



Ticker Symbol Tesla Motors-Aktie Nasdaq:

TSLA



Kurzprofil Tesla Motors Inc.:



Tesla Motors Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Motors Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Hauptsitz von Tesla Motors Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk (18.01.2017/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla Motors-Aktie: Man liegt offenbar voll im Plan - Kaufen! AktienanalyseAlfred Maydorn, Herausgeber des Maydorn Report, rät in einer aktuellen Aktienanalyse nach wie vor zum Kauf der Aktie des Elektroautobauers Tesla Motors Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA).Die Tesla Motors-Aktie sei zuletzt stark angestiegen. Der Aktienprofi verweise dabei auf die Zahlen für das 4. Quartal, die etwas enttäuscht hätten, aber man habe dann gleich gesagt, dass man voll im Plan - auch für das neue Jahr - liege. Ganz wichtig sei zudem, dass die Produktion des Tesla Model 3 in diesem Jahr starten solle. Hier liege Tesla Motors auch im Plan. Man wolle schon ab dem 2. Quartal die Batterien für das Tesla Model 3 in der Gigafactory bauen. Das habe die Anleger schon beruhigt und für den ordentlichen Aufwärtstrend bei der Tesla Motors-Aktie gesorgt. Es würden der Tesla Motors-Aktie noch etwa 20 Euro zu den Allzeithochs fehlen.Er empfiehlt die Tesla Motors-Aktie weiterhin zum Kauf, so Alfred Maydorn, Herausgeber des Maydorn Report, im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 17.01.2017)XETRA-Aktienkurs Tesla Motors-Aktie:220,65 EUR +0,09% (18.01.2017, 12:12)Tradegate-Aktienkurs Tesla Motors-Aktie:220,65 EUR +0,30% (18.01.2017, 12:34)Nasdaq-Aktienkurs Tesla Motors-Aktie:235,58 USD -0,91% (17.01.2017, 22:00)