Kurzprofil Tesla Motors Inc.:



Tesla Motors Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Motors Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Hauptsitz von Tesla Motors Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA. (23.02.2017/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla Motors-Aktie: Die Luft nach oben wird langsam dünner - Position nach unten absichern! AktienanalyseMarkus Horntrich, Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Position in der Aktie von Tesla Motors Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) mit einem relativ engen Stopp nach unten abzusichern.Die gestern veröffentlichten Zahlen von Tesla Motors seien durchwachsen ausgefallen. Beim Umsatz habe Tesla Motors mit 2,28 Mrd. USD besser als die erwarteten 2,18 Mrd. USD gelegen. Beim Gewinn je Aktie habe man gepatzt: 69 Cent seien es als Verlust geworden, während 43 Cent erwartet worden seien. Das zeige laut dem Aktienprofi ganz klar, dass Tesla Motors nach wie vor trotz der Verkaufserfolge letzten Endes Geld verliere. Grundsätzlich habe der Markt die Zahlen mehr oder weniger nicht beachtet. Wichtig sei für die Anleger der Anlauf vom Model 3. Da müsse Tesla Motors liefern, ansonsten wäre es schwierig, Kapital einzusammeln. Der Aktienprofi gehe davon aus, dass Tesla Motors möglicherweise noch mal eine Kapitalerhöhung durchziehen müsse, um die weitere Produktion zu finanzieren.Insofern könne die Tesla Motors-Aktie noch ein paar Punkte nach oben gehen, aber die Luft nach oben werde nach Ansicht des Aktienexperten langsam dünner.Markus Horntrich würde die Position bei der Tesla Motors-Aktie mit einem relativ engen Stopp nach unten absichern, um im Zuge einer Kapitalerhöhung nicht auf dem falschen Fuß erwischt zu werden, so der Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 23.02.2017)Börsenplätze Tesla Motors-Aktie:XETRA-Aktienkurs Tesla Motors-Aktie:265,00 Euro +2,22% (23.02.2017, 11:08)Tradegate-Aktienkurs Tesla Motors-Aktie:265,05 Euro +2,25% (23.02.2017, 11:25)