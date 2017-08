ISIN Tesla Motors-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla Motors-Aktie:

A1CX3T



Ticker Symbol Tesla Motors-Aktie Deutschland:

TL0



Ticker Symbol Tesla Motors-Aktie Nasdaq:

TSLA



Kurzprofil Tesla Motors Inc.:



Tesla Motors Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Motors Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Hauptsitz von Tesla Motors Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk

(11.08.2017/ac/a/n)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - Tesla Motors-Aktienanalyse von Analyst Colin Rusch von Oppenheimer:Im Rahmen einer Aktienanalyse bleibt Analyst Colin Rusch vom Investmenthaus Oppenheimer in Bezug auf die Aktien von Tesla Motors Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) bei seiner Erwartung einer marktkonformen Kursentwicklung.Nach Ansicht der Analysten von Oppenheimer seien die Fortschritte beim Hochlauf des Model 3 für die Aktien von Tesla Inc. derzeit das entscheidende Kriterium. Das Abschätzen inwieweit die Etablierung der Produktionsprozesse Fortschritte mache sei eine schwierige Aufgabe.Laut Tesla stehe ein langsamerer Anstieg der operativen Ausgaben bevor, was wiederum einen Gewinnhebel bedeuten würde. Die Demonstration ein solchen Hebels wäre ein bedeutender Katalysator für höhere Aktienkurse, so der Analyst Colin Rusch.Die Aktienanalysten von Oppenheimer bestätigen in ihrer Tesla Motors-Aktienanalyse das Votum "perform".XETRA-Aktienkurs Tesla Motors-Aktie:301,80 Euro -2,06% (11.08.2017, 14:56)Tradegate-Aktienkurs Tesla Motors-Aktie:303,05 Euro +0,40% (11.08.2017, 15:12)Nasdaq-Aktienkurs Tesla Motors-Aktie:USD 358,40 +0,84% (11.08.2017, 15:15, vorbörslich)