ISIN Tesla Motors-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla Motors-Aktie:

A1CX3T



Ticker Symbol Tesla Motors-Aktie Deutschland:

TL0



Ticker Symbol Tesla Motors-Aktie Nasdaq:

TSLA



Kurzprofil Tesla Motors Inc.:



Tesla Motors Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Motors Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Hauptsitz von Tesla Motors Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA. (04.04.2017/ac/a/n)



Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - Tesla Motors-Aktie: Deutlicher Kurszuwachs! ChartanalyseAuffällig stark präsentierte sich im gestrigen Handel das Wertpapier des Elektrofahrzeugbauers Tesla Motors (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) und konnte zugleich über eine mehrjährige Hürde von grob 291,42 US-Dollar zulegen, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Gründe für den Kurszuwachs von mehr als sieben Prozent würden unter anderem in einem Short Squeeze vermutet, bei dem auf fallende Kurse investierte Händler bei steigenden Aktiennotierungen ihre Positionen covern müssten und so die Nachfrage nach Papieren schlagartig ansteige. Wie nachhaltig dieser Anstieg jedoch insgesamt ausfalle, müsse sich erst noch im Laufe dieser Woche zeigen. Sollte nämlich die Seitwärtsphase aus den letzten Jahren tatsächlich beendet werden, so ist von einem mittelfristigen Kaufsignal auszugehen und kann bestens für ein Long-Investment herangezogen werden, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de". (Veröffentlicht am 04.04.2017)Börsenplätze Tesla Motors-Aktie:XETRA-Aktienkurs Tesla Motors-Aktie:278,40 EUR +1,16% (04.04.2017, 12:10)277,96 EUR -0,61% (04.04.2017, 12:16)Nasdaq-Aktienkurs Tesla Motors-Aktie:298,52 USD +7,27% (03.04.2017, 22:00)