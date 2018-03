Nasdaq-Aktienkurs Tesla-Aktie:

USD 301,54 -2,45% (23.03.2018)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker Symbol Tesla-Aktie Deutschland:

TL0



Ticker Symbol Tesla-Aktie Nasdaq:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Zuletzt wurde SolarCity übernommen.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk (26.03.2018/ac/a/n)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Tesla Motors-Aktie: Im Bereich von wichtiger Unterstützung angelangt - ChartanalyseSeit der Börseneinführung im Juli 2010 führte der Elektroauto-Hersteller Tesla Motors (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) bis zum März 2013 ein Mauerblümchendasein an der Nasdaq und bewegte sich in diesem Zeitraum mehr oder weniger unbemerkt zwischen 20,00 USD und 42,00 USD hin und her, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Im April 2013 sei es dann innerhalb von fünf Monaten rasant bis auf 195,44 USD nach oben gegangen, bevor größere Gewinnmitnahmen eingesetzt hätten, die mit einem Tief bei 115,92 USD Anfang Dezember 2013 geendet hätten. Der Abwärtstrend habe sehr abrupt mit einer Umkehrkerze geendet und die Aktie in zwei größeren Schüben bis zum September 2014 auf ein neues historisches Hoch bei 292,33 USD geführt, bevor eine Korrektur bis auf 181,17 USD eingesetzt habe. Ein erneuter Versuch im Juli 2015, ein weiteres Allzeithoch zu generieren, sei gescheitert. Bis Ende 2016 habe sich die Aktie in einem Abwärtstrend bewegt, der Anfang Januar 2017 umgekehrt worden sei.Tesla Motors sei im September auf ein neues Hoch bei 389,10 USD gestiegen, um von dort aus anschließend bis in den Bereich der charttechnischen Unterstützung bei 300,00 USD zu korrigieren. Seit Jahresbeginn pendle die Aktie in wilden Preisschwüngen zwischen 295,00 USD und 360,00 USD. Mit dem Freitagsschlusskurs von 301,54 USD notiere Tesla im unteren Bereich dieser Trading-Range.Die Long-Szenarien: Starte Tesla Motors leicht im Plus, käme eine Platzierung bei einem Rücklauf auf den Freitagsschlusskurs bei 301,54 USD, leicht oberhalb des Widerstands bei 308,00 USD oder aber in der ersten Korrektur einer Aufwärtsbewegung infrage, und zwar rund 40 Prozent unterhalb des letzten Hochs. Werde jedoch im Minus eröffnet, sollte ein Kauf bei einem Abprall an der Unterstützung bei 295,00 USD, durch die eben besprochene Korrekturvariante oder nach dem Bruch des Schlusskursniveaus erfolgen. Aus Sicht der Charttechnik spreche nichts gegen eine Gewinnmitnahme circa 9,50 USD oberhalb des jeweiligen Tagestiefs.Die Short-Szenarien: Beginne die Aktie leicht im Minus, biete sich eine Positionierung bei einem Test der Schlusskurslinie, leicht unterhalb des 295,00-USD-Niveaus oder aber nach der ersten Korrektur einer Abwärtsbewegung an, und zwar nach dem Bruch des letzten Tiefs. Werde aber im Plus gestartet, könnten Trader durch die gerade beschriebene Korrekturvariante, bei einem Abprall vom 308,00-USD-Widerstand oder leicht unterhalb der Schlusskursmarke einsteigen. Der Zielbereich aus Sicht der Charttechnik läge circa 9,50 USD unterhalb des jeweiligen Tageshochs. Sinnvoll wäre eine Absicherung aller Trades durch einen Stopp in Höhe von circa 1,90 USD, bei Long-Trades unter- und bei Short-Trades oberhalb des Einstiegs. (Analyse vom 26.03.2018)Börsenplätze Tesla-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:246,60 Euro +0,50% (26.03.2018, 09:03)XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:245,44 Euro -2,74% (23.03.2018)