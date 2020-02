ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie Deutschland:

TL0



Ticker-Symbol Tesla-Aktie Nasdaq:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk (05.02.2020/ac/a/n)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Tesla-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) charttechnisch unter die Lupe.Es komme nicht allzu häufig vor, dass der Großteil des Renditepotentials von Discountzertifikaten binnen weniger Handelstage ausgeschöpft werde. Ein solch seltenes Beispiel liefere derzeit die Tesla-Aktie. Mittlerweile summiere sich das Kursplus im bisherigen Jahresverlauf auf über 100%. Die Kursverdopplung binnen weniger Wochen sei für die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt Grund genug, ein Update der charttechnischen Ausgangslage zu liefern.Der parabolische Anstieg der letzten Wochen führe zu einer heißgelaufenen Marktverfassung. So notiere der RSI in allen von den Analysten betrachteten Zeitebenen (Tag, Woche, Monat) mittlerweile deutlich im überkauften Bereich. Gleiches gelte für den trendfolgenden MACD, der ebenfalls in allen Zeitebenen auf einem historisch hohen Level notiere. Gleichzeitig habe das Papier zuletzt eine Vielzahl von Aufwärtsgaps gerissen, so dass die aktuelle Chartlage mehr und mehr einer "Fahnenstange" ähnele. Die jüngsten drei Kurslücken auf Tagesbasis (untere Gapkanten bei 786/653/590 USD) könnten Anleger deshalb nutzen, um - je nach Risikoneigung - den Stopp für bestehende Engagements nachzuziehen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 05.02.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Tesla-Aktie:819,90 EUR +2,22% (05.02.2020, 08:43)XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:812,20 EUR +23,30% (04.02.2020, 17:35)Nasdaq-Aktienkurs Tesla-Aktie:887,06 USD +0,37% (04.02.2020, 22:00)