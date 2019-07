Xetra-Aktienkurs Tesla-Aktie:

204,60 Euro +1,21% (29.07.2019, 10:09)



Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:

205,35 Euro -0,10% (29.07.2019, 10:24)



Nasdaq-Aktienkurs Tesla-Aktie:

228,04 USD (26.07.2019)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker Symbol Tesla-Aktie Deutschland:

TL0



Ticker Symbol Tesla-Aktie Nasdaq:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Zuletzt wurde SolarCity übernommen.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk. (29.07.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) unter die Lupe."Der Aktionär" liebe seinen neuen Firmenwagen, den dynamischen Tesla Model 3. Während über die Zuverlässigkeit und Qualität gestritten werden könne, gebe es hinsichtlich der Fahrleistungen nur eine Meinung: Das Auto rocke. Bisher habe in den USA ein BMW 3er als Maßstab für sportliches Fahren gegolten. Doch die US-Autotester von Edmunds hätten nun einen BMW 330i mit einem Model 3 auf einer Rennstrecke verglichen und kämen zu einem klaren Fazit. BMW sei nicht mehr die Ultimative Driving Maschine. "Das Model 3 macht einfach mehr Spaß, zu fahren."BMW werde erst 2021 mit dem batteriebetriebenen i4 kontern. Tesla-Kunden würden Elon Musk dafür lieben, dass er nicht wartet bis die Elektromobilität Gewinne abwerfe, sondern den Kunden schon jetzt mit teuren Batterien vollgepackte Elektroautos liefere. Das habe seinen Preis: Im zweiten Quartal habe der Nettoverlust bei 408 Millionen US-Dollar gelegen. Während Tesla auf der Straße BMW und Co davonfahre, würden aktuell die Aktionäre die Zeche bezahlen: Auf Sechs-Monatssicht fahre die Tesla-Aktie den Papieren von GM, Toyoto, Daimler oder BMW hinterher.Für Bullen sei das nur eine Momentaufnahme. Die Analysten von ARK Invest etwa seien der Meinung, dass die skeptischen Analysten Tesla nicht richtig verstünden. Man messe von Musk hoch gehaltenen Themen wie Künstliche Intelligenz, vernetztes Fahren oder Batterietechnologie höheren Wert bei - und sehe ein Kursziel von 4.000 Dollar für das Jahr 2023.Ganz anders Gordon Johnson. Für ihn sei Tesla ein Autohersteller - und ein erfolgloser noch dazu. Der legendäre Contrarian-Analyst habe nun geschrieben: "Tesla wird als Technologiefirma bewertet. Doch in der Realität ist man eine kapitalintensive Automobilfirma." Er weise darauf hin, dass Tesla mit dem 6fachen Buchwert bewertet werde - während Player wie BMW, GM oder Daimler im Schnitt mit dem 1,1fachen gehandelt würden. Auch sehe er in Zukunft einen Rückgang beim Umsatz, da am 1. Juli erneut die US-Förderung verringert worden sei. Sein neues Kursziel: 45 Dollar je Aktie. "The Growth Story is dead."Gordon Johnson habe schon einmal mit einer extremen, antizyklischen Meinung ins Schwarze getroffen: Im Rahmen der "Aktionär" Solar-Todesliste aus dem Jahr 2011 sei Gordon Johnson zu Wort gekommen. Während das Gros der Analysten Solaraktien noch zum Kauf empfohlen habe, habe der US-Analyst auf ein "Weltuntergangsszenario" hingewiesen - er habe vollkommen richtig gelegen - das Gros der Solar-Firmen wie Q-Cells oder SolarWorld sei verschwunden.Dennoch: Anleger sollten einen Trendwechsel im operativen Geschäft und Chart abwarten, so Florian Söllner von "Der Aktionär". (Analyse vom 29.07.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Tesla.Börsenplätze Tesla-Aktie: