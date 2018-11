Nasdaq-Aktienkurs Tesla-Aktie:

364,79 USD +2,96% (19.11.2018, 16:26)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker Symbol Tesla-Aktie Deutschland:

TL0



Ticker Symbol Tesla-Aktie Nasdaq:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Zuletzt wurde SolarCity übernommen.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk (19.11.2018/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von Jan Heusinger vom Anlegermagazin "Der Aktionär":Jan Heusinger von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Herstellers von Premium-Elektroautos Tesla Motors Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Für umgerechnet 1.153 Dollar könnten Tesla-Anhänger in China ab sofort das Model 3 auf der Webseite des Autoherstellers vorbestellen. Elon Musk mache allerdings nur vage Aussagen über ein mögliches Lieferdatum. Auf Nachfrage eines Twitter-Nutzers habe Musk die Auslieferungen wahrscheinlich für März, spätestens aber April angekündigt. Das Konfigurationsangebot sei in China, im Vergleich mit den USA, allerdings leicht eingeschränkt. Ob die günstigere Variante mit geringerer Reichweite verfügbar sein werde, sei bisher nicht bekannt.Bei Betrachtung der Charttechnik der letzten Wochen komme bei Tesla-Anlegern Freude auf. Zum Handelsstart in den USA lege das Papier des Elektroautobauers um 1,2 Prozent zu. Seit dem Tief Mitte Oktober habe der US-Titel um über 43 Prozent zulegen können. Auch die wichtige Hürde bei 350 Dollar sei Ende letzter Woche geknackt worden. Spannend bleibe, ob die Marke langfristig halte.DER AKTIONÄR rate vorerst an der Seitenlinie abzuwarten. (Analyse vom 19.11.2018)