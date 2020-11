Nasdaq-Aktienkurs Tesla-Aktie:

424,53 USD +0,15% (04.11.2020, 16:32)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie Deutschland:

TL0



Ticker-Symbol Tesla-Aktie Nasdaq:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk (04.11.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Die Lage bei der Tesla-Aktie habe sich deutlich gebessert. Nachdem das Papier aus einer Chartformation nach unten abgerutscht sei, habe die Aktie die Verluste wieder wettgemacht. Mit einem neuen Kaufsignal biete der Wert jetzt eine Trading-Chance. Das sollte man aber beachten.Nachdem die Tesla-Aktie am 28. Oktober aus ihrer Dreiecksformation ausgebrochen sei, die sie seit August ausgebildet habe, sei der Kurs innerhalb der nächsten zwei Tage auf ein Monatstief bei 379,11 Dollar gefallen. Von dort aus habe sich das Papier zügig erholt, sodass gestern bereits die 50-Tage-Linie bei 422,61 Dollar überwunden worden sei.Halte sich der Kurs jetzt über der Durchschnittslinie, könnte sich die Aktie mithilfe bullisher Signale bei den gängigen Indikatoren (MACD und Stochastik) weiter nach oben bewegen. Das erste Ziel liege dabei an der Widerstandszone zwischen 460 und 468 Dollar. Werde auch diese Hürde geknackt, rücke das Allzeithoch bei 502,49 Dollar wieder in den Fokus.Die Tesla-Aktie habe wieder Fahrt aufgenommen und dabei ein neues Kaufsignal generiert. Halte sich der Wert heute über der 50-Tage-Linie, könnten Trader auf eine anhaltende Aufwärtsbewegung spekulieren. Anleger mit langfristigem Anlagehorizont legen sich weiterhin mit einer Kauforder bei 350 Dollar auf die Lauer, so Timo Nützel von "Der Aktionär" zur Tesla-Aktie. (Analyse vom 04.11.2020)Börsenplätze Tesla-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:361,95 EUR -0,03% (04.11.2020, 16:47)XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:362,50 EUR +0,42% (04.11.2020, 16:32)