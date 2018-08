ISIN Tesla-Aktie:

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Alfred Maydorn, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Herstellers von Premium-Elektroautos Tesla Motors Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Der US-Konzern bleibe nun doch an der Börse. Für viele sei endgültig klar, dass Elon Musk ein Lügner und Scharlatan sei. Die Tesla-Pessimisten würden sich auf jeden Fall bestätigt sehen und sich darüber freuen, dass jetzt endlich der langersehnte Kurssturz der Tesla-Aktie so richtig beginnen könne. Aber vielleicht würden sie sich zu früh freuen, denn es gebe auch gute Argumente, die für steigende Kurse sprechen würden.Das operative Geschäft des Elektroautobauers habe sich weiter verbessert und Tesla habe mit dem saudischen Staatfonds einen neuen Großaktionär. Und wenn es wirklich so gewesen sein sollte, dass die Saudis ihren Anteil im Rahmen der Privatisierung kräftig hätten aufstocken wollen, dann müssten ihre Aktien jetzt über die Börse kaufen. Und da seien die Papiere aktuell günstig zu haben, d.h. deutlich unter den 420 USD bei einer Privatisierung. Der aktuelle Verkaufsdruck bei der Tesla-Aktie könnte aber auch schnell vorbei sein, denn mit dem Wegfall der 420er-Begrenzung sei der US-Konzern jetzt für Anleger wieder interessanter geworden.Es könne auch ganz anders kommen und bei Tesla wisse man sowieso nie. Aber wer schon länger mit dem Gedanken gespielt habe, Tesla-Aktien zu kaufen, für den sei heute nicht der schlechteste Tag, so Alfred Maydorn, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 27.08.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:271,60 Euro -1,73% (27.08.2018, 15:49)Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:272,99 Euro -1,69% (27.08.2018, 16:05)Nasdaq-Aktienkurs Tesla-Aktie:USD 318,18 -1,44% (27.08.2018, 16:10)