Börsenplätze Tesla-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:

353,00 EUR -2,04% (23.10.2020, 20:39)



XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:

347,45 EUR -5,15% (23.10.2020, 17:35)



Nasdaq-Aktienkurs Tesla-Aktie:

417,0675 USD -2,05% (23.10.2020, 20:26)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie Deutschland:

TL0



Ticker-Symbol Tesla-Aktie Nasdaq:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk (23.10.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Mit den überraschend starken Quartalszahlen habe Tesla seine Erfolgsserie ausgebaut. Der Elektroauto-Pionier habe im fünften Quartal in Folge schwarze Zahlen geschrieben. Seit der Gründung 2003 sei das Unternehmen noch nie über einen so langen Zeitraum profitabel gewesen. Und dennoch seien die meisten Analysten für die Aktie pessimistisch.In den drei Monaten bis Ende September habe Tesla einen Nettogewinn von 331 Millionen Dollar geschafft. Damit habe der Elektroauto-Hersteller das Ergebnis gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 131 Prozent gesteigert. Die Jahresziele seien darüber hinaus bestätigt worden.Tesla habe also trotz Corona-Pandemie bereits nach 9 Monaten fast die Zahlen aus dem Jahr 2019 erreicht. Zur Erinnerung: 2019 schaffe Tesla eine Produktion von 365.232 Autos, ausgeliefert worden seien 367.656 Exemplare.Für Tesla dürfte 2020 erneut ein überaus erfolgreiches Jahr werden. Allen voran den etablierten Auto-Herstellern habe Firmenchef Elon Musk gezeigt, welche Produkte trendy und angesagt seien. Schließlich habe Tesla während des Lockdowns mehr Autos verkauft als im vergleichbaren Vorjahreszeitraum!Dennoch sollten Anleger berücksichtigen, dass die Gewinne von Tesla bislang unter anderem vor allem durch "Regulatory Credits" erzielt würden. Diese Einnahmen hätten in den ersten neuen Monaten immerhin bei 1,18 Milliarden Dollar gelegen.Während Goldman Sachs weiterhin bullish für Tesla ist, bleibt die UBS bei ihrer neutralen Haltung. Der Hersteller von E-Autos habe auf bereinigter Basis starke Kennziffern für Gewinn und freien Barmittelfluss ausgewiesen, schrieb Analyst Patrick Hummel in einer Studie. Die Markterwartungen an das operative Ergebnis für das Gesamtjahr dürften nun um rund ein Fünftel steigen. Das Kursziel laute 325 Dollar.Fakt sei: Tesla setze neue Trends. Elon Musk sei ein Manufacturing Guy und verrückt auf hochautomatisierte Maschinen. Tesla habe gegenüber den etablierten Herstellern die Nase vorne in Sachen autonomes Fahren und Software. Dennoch sei Tesla mit rund 386 Milliarden Dollar mehr wert als alle deutschen, französischen, italienischen, amerikanischen Automobil-Hersteller zusammen.Der Ausbruch Anfang Oktober aus der mittelfristigen Dreiecksformation und das Kaufsignal beim MACD-Indikator hätten die Aktie nicht beflügeln können.Aktuell rücke die 50-Tage-Linie bei 411,22 Dollar in den Fokus. Falle der Kurs unter diese Unterstützung, sei mit einem Rücksetzer bis an die 350-Dollar-Marke zu rechnen.Wer investiert sei, lasse die Gewinne laufen. Für Neueinsteiger hat DER AKTIONÄR ein Kauflimit bei 350 Dollar gesetzt, so Jochen Kauper von "Der Aktionär" zur Tesla-Aktie. (Analyse vom 23.10.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link